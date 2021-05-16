Радуга над водопадом в Йосемитском парке: видео

В число важнейших достопримечательностей Йосемитского парка входят водопады, сконцентрированные на ограниченной территории необычайно плотно. Водопад, носящий одно имя с парком, 739-метровый Yosemite Falls, является самым крупным не только в парке, но и во всей Северной Америке.

Недавно Министерство внутренних дел США разместило видеозапись, сделанную вблизи Йосемитского водопада, снабдив ее комментарием: «Когда встречаются солнечный свет и вода, начинается настоящая магия!». Радуга будто бы рождается прямо в скалах и двигается вместе с потоками воды.