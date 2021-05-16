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Природа

Радуга над водопадом в Йосемитском парке: видео

Анастасия Баринова
16 мая 2021
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Фото: U.S. Department of the Interior
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Фото: Pixabay.com
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Фото: pixabay.com
Йосемитский национальный парк в США привлекает миллионы туристов своими живописными пейзажами. Недавно ландшафт выглядел еще прекраснее: яркими красками его осветила радуга. Те, кто пропустил это событие, могут полюбоваться им на видео.

Американский Йосемитский национальный парк находится на западных склонах горного хребта Сьерра-Невада в штате Калифорния. Здесь на площади 3081 км² расположены причудливые гранитные скалы, реки с чистой водой и рощи с редкими растениями. В 1984 году парк стал одним из объектов Всемирного природного наследия под эгидой ЮНЕСКО.

В число важнейших достопримечательностей Йосемитского парка входят водопады, сконцентрированные на ограниченной территории необычайно плотно. Водопад, носящий одно имя с парком, 739-метровый Yosemite Falls, является самым крупным не только в парке, но и во всей Северной Америке.

Недавно Министерство внутренних дел США разместило видеозапись, сделанную вблизи Йосемитского водопада, снабдив ее комментарием: «Когда встречаются солнечный свет и вода, начинается настоящая магия!». Радуга будто бы рождается прямо в скалах и двигается вместе с потоками воды.

Посмотрите, как выглядит круглая радуга.

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