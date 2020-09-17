Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №201, июль–август 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
Природа

Радужные облака: когда и почему они появляются

Софья Демьянец
17 сентября 2020
/upload/iblock/5ce/5ce737a4fc4d35dc06c33d8d291a7fe6.jpg
/upload/iblock/866/86681e58f90c415a9343eeaecc3f1c13.jpg
/upload/iblock/2c4/2c463799360097f6bbc2a19c978851bb.jpg
Иногда в небе можно увидеть радужные облака.

Радужные облака — это относительно редкое оптическое явление. Его можно наблюдать во все времена года, однако особенно часто — осенью.

Так, когда солнце занимает определенное положение на небе, и при этом спрятано за достаточно плотными облаками, то любое (прозрачное) облако, находящееся вблизи него, может окраситься в спектральные цвета. Это явление объясняется тем, что лучи света разных длин волн отклоняются по-разному, а значит, и свет этих волн приходит к наблюдателю с разных направлений.

Облако может стать радужным полностью или только по краям, может иметь тусклые цвета или очень яркие. В последнем случае нужно, чтобы капли облака были одинакового размера. Только тогда оно будет обладать насыщенными цветами.

Лучше всего это явление заметно на высоко-кучевых (особенно на высоко-кучевых чечевицеобразных) и перисто-кучевых облаках.

Узнайте, почему зимой Зеленое озеро становится парком.

рекомендации
Telegram

А вы знаете, что у нас есть канал в Телеграме? Подписывайтесь!

Замок

Недикий Запад: путешествие по русской Прибалтике

Вопросительный знак, вопрос

Как могли бы выглядеть объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, если бы их восстановили