Рай для больших кошек: как леопардам и тиграм живется в заповедниках Индии

В тигрином заповеднике Нагарахол тигры и леопарды процветают: в Индии усилия защитников природы начинают приносить плоды.

Тигриный заповедник Нагарахол на юго-западе Индии утопает в зелени и окутан туманом, словно зачарованный лес.

Сквозь заросли продирается слон, он кормится побегами кустарников и листьями, огромные уши хлопают в такт. На лугу вдоль грунтовой дороги пасутся похожие на бизонов огромные быки гауры, на нас они даже не смотрят.

В сопровождении фотографа Шааза Джанга, который вот уже 12 лет живет в доме посреди леса, мы едем дальше и останавливаемся у стада пятнистых оленей. Среди деревьев переливчатой синевой мелькает зимородок. Спокойствие нарушает далекий крик оленя. Это сигнал тревоги: поблизости притаился хищник.

Такие крики раздаются здесь все чаще, ведь в Нагарахоле живет множество бенгальских тигров и индийских леопардов. Туристы стекаются в заповедник, чтобы увидеть больших кошек, и прежде всего – дерзкую черную пантеру, леопарда с мутацией, вызывающей темный окрас. Пантера часто попадается на глаза и уже стала местной звездой.

Днем леопарды обычно отдыхают в ветвях высоко над землей, а по вечерам спускаются на охоту. Леопарды могут затаскивать добычу на деревья, чтобы на нее не покушались падальщики.

«Обычно после сафари все спрашивают: тигра видел? – рассказывает Крити Карант, сотрудница Центра изучения дикой природы в Бенгалуру (бывшем Бенгалоре). – А теперь: о, ты видел тигра. Круто, а черную пантеру?»

Для посещения открыто меньше десятой доли парка площадью 848 квадратных километров. У южной границы туристической зоны протекает река Кабини, окаймленная кустарником и высокой травой. За ней раскинулись луга, реки и густые леса. Это место идеально для сосуществования тигров и леопардов: тигры бродят по подлеску, а леопарды отдыхают в кронах деревьев, где тиграм их не достать.

Флиртующие леопарды среди цветущих ветвей кораллового дерева туманным зимним утром в тигрином заповеднике Нагарахол. Пара леопардов держится вместе до недели, за это время они могут спариваться несколько раз.

Благодаря усилиям защитников природы шансы увидеть больших кошек в Нагарахоле и других заповедниках Индии за последние 10 лет выросли. Последний учет показал, что в Нагарахоле сегодня 135 тигров – вдвое больше, чем 10 лет назад. По данным 2018 года, в дикой природе в Индии обитает без малого 3000 тигров – на 33 процента больше, чем в 2014 году. Количество леопардов с 2014-го увеличилось на 62 процента, и теперь их почти 13 тысяч.

Тигр пьет из водоема в Нагарахоле. На всей территории заповедника по распоряжению руководства установили скважины, работающие от солнечных батарей, – когда уровень воды снижается, они активируются и поддерживают жизненно необходимые источники влаги круглый год.

Еще один признак роста популяции: крупные кошки все чаще встречаются за пределами заповедников, а это увеличивает вероятность конфликтов с людьми. «Вокруг моего дома в Центральной Индии живут тигры», – делится Белинда Райт, основательница Общества охраны дикой природы Индии. Белинда живет у самой границы тигриного заповедника Канха в штате Мадхья-Прадеш.

До 2006-го «перепись» индийских тигров проводили раз в четыре года по следам. Такой метод неточен и трудоемок: инспекторы прочесывали десятки тысяч квадратных километров.

Теперь зверей считают по снимкам с фотоловушек – и даже идентифицируют особей по уникальному рисунку полос и пятен.