Раки-богомолы обладают самыми сложными в мире глазами

Обитающие на небольшой глубине в тропических и субтропических морях раки-богомолы (Stomatopoda) обладают самыми сложными глазами в мире. Если человек может различать 3 основных цвета, то рак-богомол — 12. Также эти животные воспринимают ультрафиолетовый и инфракрасный свет и видят разные виды поляризации света.

Многие животные способны видеть линейную поляризацию. Например, рыбы и ракообразные используют её для навигации и обнаружения добычи. Однако только раки-богомолы способны видеть как линейную поляризацию, так и более редкую, круговую.

Такие глаза дают возможность ракам-богомолам распознавать различные типы кораллов, своих жертв и хищников. Кроме того, во время охоты раку важно наносить точные удары своими заостренными хватательными ногами, в чем также ему помогают глаза.