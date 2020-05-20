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Природа

Раки-богомолы обладают самыми сложными в мире глазами

Софья Демьянец
20 мая 2020
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Раки-богомолы обладают хорошей памятью и способны запоминать особей, которые живут неподалеку от них. Обычно они запоминают визуальные признаки, а также запах соседа.
Фото: Олег Федин
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Свое название раки-богомолы получили из-за сходства их хватательных ног с ногами богомола.
Фото: Wikimedia Commons
prilfish
Рак-богомол
Фото: prilfish/flickr.com
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Рак-богомол
Фото: William Warby / flickr.com

Обитающие на небольшой глубине в тропических и субтропических морях раки-богомолы (Stomatopoda) обладают самыми сложными глазами в мире. Если человек может различать 3 основных цвета, то рак-богомол — 12. Также эти животные воспринимают ультрафиолетовый и инфракрасный свет и видят разные виды поляризации света.

Многие животные способны видеть линейную поляризацию. Например, рыбы и ракообразные используют её для навигации и обнаружения добычи. Однако только раки-богомолы способны видеть как линейную поляризацию, так и более редкую, круговую.

Такие глаза дают возможность ракам-богомолам распознавать различные типы кораллов, своих жертв и хищников. Кроме того, во время охоты раку важно наносить точные удары своими заостренными хватательными ногами, в чем также ему помогают глаза.

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Раки-богомолы — одиночные и агрессивные морские существа, хоть и проводят большую часть своей жизни, скрываясь в расщелинах или норах, вырытых в грунте. Они выходят, только если им необходимо найти новое жилище или добычу. Некоторые виды этих раков выжидают свою жертву, а другие — выходят на её поиски и, обнаружив, преследуют и атакуют.

К слову, справиться с жертвой или хищником, которые могут быть значительно больше по размеру, ракам-богомолам помогают острые, зазубренные членики на хватательных ногах. Так, во время атаки рак-богомол делает несколько быстрых ударов своими ногами, чем наносит серьезные повреждения жертве или убивает её.

Какие-то виды раков-богомолов используют эту технику, чтобы справиться с моллюсками и крабами, без труда раскалывая ногами их твердые карапаксы или раковины. А другие предпочитают рыбу, которую могут убить, нанеся ей лишь несколько серьезных ран.

Интересно, что некоторые особо крупные особи раков-богомолов способны разбить стекло с одного или пары ударов по нему. На видео вы можете увидеть, как это происходит:

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