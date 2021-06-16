Раки под антидепрессантами: необычный эксперимент

Ученые из Университета Флориды изучали влияние антидепрессантов на раков Faxonius limosus. Зачем? Следы антидепрессантов и других препаратов обнаружены во многих водоемах, и раки, наравне с другими обитателями, регулярно подвергаются их воздействию. Раки играют ведущую роль в пресноводных экосистемах, и их здоровье отражается на многих аспектах окружающей среды.
Биологи поясняют, что антидепрессанты могут попасть в водоем из-за неправильной утилизации лекарств. Кроме того, остатки вещества сохраняются в кале и моче людей, попадающих в сточные воды. В рамках исследования специалисты воссоздали естественную среду в лаборатории, где они могли контролировать количество лекарства и наблюдать за поведением членистоногих. Контрольная группа оставалась в чистой воде, а другим подопытным пришлось испытывать на себе воздействие безопасных доз антидепрессантов на протяжении нескольких недель. Исследователи взяли распространенный тип антидепрессанта: селективный ингибитор обратного захвата серотонина.
Чтобы проверить влияние препарата, биологи использовали так называемый Y-образный лабиринт. Контейнер-укрытие был размещен у входа, откуда начиналось разветвление. На одном из путей постоянно испускались химические сигналы о еде, в другом были сымитированы сигналы о присутствии еще одного рака. Исследователи наблюдали, какое направление выбирали раки, и сколько времени они провели в лабиринте.
Раки, подвергшиеся воздействию антидепрессантов гораздо раньше, чем представители контрольной группы, выходили из своих убежищ. Это негативный аспект: чрезмерно бесстрашные животные скорее будут съедены хищниками, поскольку не потрудились всесторонне оценить обстановку. Кроме того, раки проводили больше времени в поисках пищи, что может уменьшить объем биомассы водорослей и нарушить связи в экосистеме. Зато они избегали той стороны лабиринта, где «находился» соперник, что свидетельствует об отсутствии роста агрессии под влиянием допинга.
На следующих этапах исследования ученые планируют уделить ему больше времени, детальнее рассмотрев влияние препаратов на разные элементы речных и озерных экосистем. Узнайте, как планктон реагирует на разлитую в океане нефть.