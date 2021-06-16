Раки под антидепрессантами: необычный эксперимент

Ученые из Университета Флориды изучали влияние антидепрессантов на раков Faxonius limosus. Зачем? Следы антидепрессантов и других препаратов обнаружены во многих водоемах, и раки, наравне с другими обитателями, регулярно подвергаются их воздействию. Раки играют ведущую роль в пресноводных экосистемах, и их здоровье отражается на многих аспектах окружающей среды.

Биологи поясняют, что антидепрессанты могут попасть в водоем из-за неправильной утилизации лекарств. Кроме того, остатки вещества сохраняются в кале и моче людей, попадающих в сточные воды. В рамках исследования специалисты воссоздали естественную среду в лаборатории, где они могли контролировать количество лекарства и наблюдать за поведением членистоногих. Контрольная группа оставалась в чистой воде, а другим подопытным пришлось испытывать на себе воздействие безопасных доз антидепрессантов на протяжении нескольких недель. Исследователи взяли распространенный тип антидепрессанта: селективный ингибитор обратного захвата серотонина.

Чтобы проверить влияние препарата, биологи использовали так называемый Y-образный лабиринт. Контейнер-укрытие был размещен у входа, откуда начиналось разветвление. На одном из путей постоянно испускались химические сигналы о еде, в другом были сымитированы сигналы о присутствии еще одного рака. Исследователи наблюдали, какое направление выбирали раки, и сколько времени они провели в лабиринте.