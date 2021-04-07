Раскрыт секрет гигантских пузырей в океане

С 1985 года в Норвегии и Средиземном море было зарегистрировано лишь около 100 подобных случаев, и до сих пор не удавалось классифицировать вид головоногих моллюсков. Успехов морские биологи добились только сейчас, и помощь в этом оказали дайверы. Была объявлена «гражданская кампания»: всех желающих, кто встретит в океане такую сферу, попросили взять небольшой образец биоматериала. Его можно поместить в пластиковую бутылку, хранить в холодильнике и дать знать о своей находке ученым.

Идея себя оправдала, хотя для ее реализации и потребовался целый год. В распоряжение ученых попало четыре разных образца — и не только внешние ткани, но и эмбрионы. После того, как дайверы их извлекали, сфера, по их словам, снова смыкалась, то есть целостность оболочки и ее дальнейший цикл не были нарушены. На основе анализа ДНК выяснилось, что мешочки принадлежат североатлантическому короткоперому кальмару Illex coindetii из семейства оммастрефиды, или летающие кальмары (Ommastrephidae).