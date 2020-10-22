Раскрыт секрет сверхпрочного панциря дьявольского жука-броненосца

Благодаря этому панцирю дьявольский жук-броненосец переживет не только нападение какой-нибудь голодной птицы. Он спокойно вынесет и ваш вес, если вы решите наступить на него. Да что уж там — даже машина может переехать жука-броненосца, а ему хоть бы хны. Его экзоскелет настолько прочен, что энтомологи жалуются на то, как трудно его установить на витрину для демонстрации — с этим не справляются даже стальные штифты.

Несмотря на то, что дьявольские жуки-броненосцы не летают, их навыки выживания, как мы все уже поняли, невероятно высоки. Ученые решили провести серию исследований, чтобы обнаружить физические и механические свойства панциря, благодаря которым эти жуки на самом деле «непробиваемые».