Раскрыта главная загадка уникальной экосистемы Галапагосов

Галапагосский архипелаг известен своим уникальным богатством эндемичных видов, которые вдохновили Чарльза Дарвина на создание теории эволюции. Сегодня это место представляет из себя один из крупнейших объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и морских заповедников на Земле. Не так давно морская экспедиция открыла в районе островов 30 новых видов глубоководных форм жизни, а в 2019 году на Галапагосах обнаружили подвид слоновой черепахи, который считался вымершим.

Ученым давно известно, что экосистема региона поддерживается за счет подъема прохладных, богатых питательными веществами глубинных вод (апвеллинга), подпитывающих рост фитопланктона, на котором и процветает вся пищевая цепочка.

Но сам механизм возникновения апвеллинга до сих пор оставался непонятным. Исследователи из Великобритании и Эквадора построили цифровую модель с высоким разрешением для изучения региональной циркуляции океана вокруг Галапагосских островов.

Результаты моделирования показали, что интенсивность апвеллинга вокруг Галапагосских островов вызвана местными северными ветрами, которые создают в верхнем слое океана к западу от островов области резких боковых контрастов температуры океана, похожие по характеру на атмосферные фронты на погодных картах, но намного меньшие по размеру.