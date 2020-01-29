Раскрыты причины массовой гибели китов в Калифорнии

Ученые из университета Калифорнии в Санта-Крузе, изучая экологическую ситуацию, обнаружили цепочку изменений, которая отразилась на морских обитателях. Волна жары, накрывшая западные регионы Северной Америки, в 2014 году создала в океане гигантскую область с аномальной высокой температурой. Она просуществовала почти три года, расширив свои границы до Аляски и центральных регионов Тихого океана. Это привело к резкому росту ядовитых водорослей.



Власти запретили калифорнийским рыболовам и краболовам выходить в море с ноября 2015 по март 2016 года: токсичная среда делает улов несъедобным. После того, как запрет был снят, рыбаки начали активно компенсировать свои потери, и в это время количество сетей на ограниченном участке акватории было выше, чем обычно.



Неожиданно в них стали массово запутываться киты: в 2015 году было зафиксировано 53 таких случая, в 2016 году – 55 случаев. При нормальных условиях киты плавают гораздо дальше этих мест, и океанологи начали искать причины, по которым морские гиганты стали подплывать к побережью.