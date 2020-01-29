Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №196, январь 2020
National Geographic Traveler №72, ноябрь 2019 – январь 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Природа

Раскрыты причины массовой гибели китов в Калифорнии

Анастасия Баринова
29 января 2020
sperm-whale-904349_1280.jpg
Фото: WikimediaImages/Pixabay
Волна жары запустила череду изменений.

Ученые из университета Калифорнии в Санта-Крузе, изучая экологическую ситуацию, обнаружили цепочку изменений, которая отразилась на морских обитателях. Волна жары, накрывшая западные регионы Северной Америки, в 2014 году создала в океане гигантскую область с аномальной высокой температурой. Она просуществовала почти три года, расширив свои границы до Аляски и центральных регионов Тихого океана. Это привело к резкому росту ядовитых водорослей.

Власти запретили калифорнийским рыболовам и краболовам выходить в море с ноября 2015 по март 2016 года: токсичная среда делает улов несъедобным. После того, как запрет был снят, рыбаки начали активно компенсировать свои потери, и в это время количество сетей на ограниченном участке акватории было выше, чем обычно.

Неожиданно в них стали массово запутываться киты: в 2015 году было зафиксировано 53 таких случая, в 2016 году – 55 случаев. При нормальных условиях киты плавают гораздо дальше этих мест, и океанологи начали искать причины, по которым морские гиганты стали подплывать к побережью.

ezgif-2-b754485e1d45.jpg
Jarrod A. Santora/Nature.com

Оказалось, что рост температуры воды и бурное цветение водорослей уменьшило популяцию криля и зоопланктона – основной пищи китов. Зато анчоусам эта среда подошла, и их численность выросла. Оставшись без привычной еды, киты начали мигрировать в сторону берегов Калифорнии, двигаясь за анчоусами. На протяжении двух лет люди и морские млекопитающие были сосредоточены на узкой полосе океана.

А затем, когда волна жары закончилась, популяции криля пришла к норме, и киты вернулись в океан. Результаты проведенного исследования должны помочь избежать очередной массовой гибели китов, если в океане снова сложатся подобные условия.