Расширение сельского хозяйства нарушит ареал почти 90% позвоночных к 2050 году

Новое исследование показало, что если нынешние темпы производства продуктов питания сохранятся, к 2050 году миру потребуется от 1,9 до 10 млн км2 новых сельскохозяйственных земель для постоянно растущего населения планеты. Однако такое расширение пищевой промышленности может уничтожить значительную часть среды обитания почти 90% видов наземных позвоночных.
Исследователи разработали пространственную модель утраты местообитаний и расширения сельскохозяйственных земель, которые произойдут к 2050 году. В нее были включены ареалы 19 859 видов позвоночных — 4003 видов земноводных, 10 895 видов птиц и 4961 вид млекопитающих. Пространственное разрешение составило 1,5×1,5 километра.
Ученые выяснили, что увеличение площади пахотных земель затронет местообитания 17 409 видов позвоночных, или 87,7 процента этих животных. При этом 1280 видов лишатся более чем 25 процентов площади своих ареалов.
Согласно прогнозам, наибольшие потери среды обитания произойдут в Африке к югу от Сахары, особенно в Рифт-Валли и экваториальной Западной Африке, а также в тропических лесах Бразилии, в восточной части Аргентины и в некоторых частях Южной и Юго-Восточной Азии.
Исследование показало, что многие виды, которым предстоит потерять большую часть своей среды обитания из-за расширения пищевой промышленности, еще не внесены в список находящихся под угрозой исчезновения.
Меры, которые могут быть приняты для предотвращения такого бедствия, включают повышение урожайности, сокращение спроса на продукты животноводства, сокращение пищевых отходов и изменение способов использования земли, например, путем отвлечения производства продуктов питания от экосистем, богатых биоразнообразием.
Однако команда отметила, что выполнение приведенных выше рекомендаций должно зависеть от местоположения. Например, повышение урожайности сельскохозяйственных культур, вероятно, принесет огромные выгоды для биоразнообразия в Африке к югу от Сахары, но мало что даст в Северной Америке, где урожайность уже высока.
Наряду с этим, переход на более здоровое питание принесет большие выгоды в Северной Америке, но вряд ли принесет большую пользу в регионах, где потребление мяса низкое, а продовольственная безопасность высока.
Команда надеется, что результаты исследования позволят политикам и защитникам природы определить, какие изменения могут принести наибольшую пользу в их стране или регионе.
«В конечном итоге нам нужно изменить то, что мы едим и как оно производится, если мы собираемся спасти дикую природу в глобальном масштабе. Нам нужно изменить как нашу диету, так и методы производства продуктов питания», — заключает Уильямс.
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