Расширение сельского хозяйства нарушит ареал почти 90% позвоночных к 2050 году

Исследователи разработали пространственную модель утраты местообитаний и расширения сельскохозяйственных земель, которые произойдут к 2050 году. В нее были включены ареалы 19 859 видов позвоночных — 4003 видов земноводных, 10 895 видов птиц и 4961 вид млекопитающих. Пространственное разрешение составило 1,5×1,5 километра.

Ученые выяснили, что увеличение площади пахотных земель затронет местообитания 17 409 видов позвоночных, или 87,7 процента этих животных. При этом 1280 видов лишатся более чем 25 процентов площади своих ареалов.

Согласно прогнозам, наибольшие потери среды обитания произойдут в Африке к югу от Сахары, особенно в Рифт-Валли и экваториальной Западной Африке, а также в тропических лесах Бразилии, в восточной части Аргентины и в некоторых частях Южной и Юго-Восточной Азии.

Исследование показало, что многие виды, которым предстоит потерять большую часть своей среды обитания из-за расширения пищевой промышленности, еще не внесены в список находящихся под угрозой исчезновения.