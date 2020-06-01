Райская птица – красавица родом из России
Вопрос: «Есть ли в России райские птицы?» – большинство людей поставит в тупик. Конечно, эти красивейшие пернатые обитают в тропиках – на Новой Гвинее, прилегающих островах да кое-где в Австралии. Но в России…
Правда, есть у нас просто удивительный уголок – Приморский край. Зимой холодно, летом очень жарко и влажно. Там водятся тигры и леопарды, непальские куницы – харзы и гималайские медведи. На озерах цветут лотосы, есть леса с настоящими лианами. Может быть, там прячутся и райские птицы? К сожалению, нет. Но встречается здесь птица, не уступающая по красоте собратьям из новогвинейского рая, да и название у нее соответствующее: райская длиннохвостая мухоловка. Это перелетный вид, с наступлением теплых дней возвращающийся в места гнездовий в долины рек Приханкайской равнины и в приречные заросли Уссури и Раздольной. Конечно, вид этот редкий (занесен в Красную книгу – России и Международного союза охраны природы) и самый северный среди райских мухоловок.
Впервые эту необычную птицу мне повезло встретить в середине 1970-х годов на реке Спасовке. Тогда райская мухоловка была достаточно обычна: подсчет численности и поиски гнезд не составляли особого труда. Однажды нам повстречалась пара, у которой были довольно большие птенцы, вероятно, со дня на день уже собиравшиеся покинуть родительский дом. В паре выделялся самец – у него был невероятно длинный хвост... Увы, в один из июньских дней, как это часто случается в Приморье, налетел ураганный шквал, а с неба посыпался град размером с голубиное яйцо. В огороде возле дома, где мы остановились, вся картошка, капуста, ревень превратились в мелкорубленый салат, а у соседей во дворе убило несколько кур и гусей. Маленьким мухоловкам тоже не повезло: у одного птенца на плече образовалась кровавая гематома, остальные погибли. Пришлось раненого забрать с собой.
Жил он на летней кухне, а гнездом ему служила коробка из-под обуви. Выкармливали птенца кузнечиками. Через несколько недель он уже спокойно перепархивал с одной бельевой веревки на другую. Птенцу очень нравилось, когда его сажали на голову и подносили к стене, где примостилась муха. Он в одно мгновение вспархивал, раздавался щелчок, и муха исчезала в широком клюве. Рос маленький «мухолов» быстро: сначала у него отросли перья на крыльях, затем на хвосте, и, пока полностью не оперился, он напоминал миниатюрного грифа. Однажды наш подопечный выпорхнул на улицу через открытую дверь, но на ночь вернулся. После этого случая дверь больше не закрывали, и подросшая птица на день улетала в лес. Но однажды не вернулась и показалась только через несколько дней, какое-то время держалась в кронах соседних деревьев, а потом и вовсе исчезла.
Сегодня, чтобы отыскать гнездо райской мухоловки, необходимо приложить немало усилий. Эти птицы – непревзойденные мастера маскировки. А жара, высокая влажность, несметные полчища комаров и клещей, утренняя роса и налипший после паводков ил на ветках кустарников, превращающие одежду в серый ком, делают поиск весьма трудоемким предприятием. В здешних приречных лесах, уремах, передвигаться приходится согнувшись, а иногда и вовсе на четвереньках; липкая паутина вместе с хозяином нередко оказывается на голове.
Гнезда мухоловки устраивают в густых древесно-кустарниковых зарослях, в метре-двух от земли. Самое примечательное в этой постройке то, что снаружи она «облицована» паутиной и всевозможным плотно сбитым растительным пухом, туда же вплетаются коконы пауков, комочки лишайников и перышки птиц. На расстоянии четырех-пяти метров гнездо становится невидимым, хотя расположено совершенно открыто.
Райские мухоловки очень привязаны к своим гнездовым участкам. И оба родителя разделяют обязанности по строительству гнезда, насиживанию кладки, выкармливанию и защите птенцов. К началу июля большинство выводков покидают гнезда, но родители довольно долго докармливают слетков. Отлет птиц на зимовку в Юго-Восточный Китай и Вьетнам происходит в августе – начале сентября.
Общая численность вида, во всяком случае на Дальнем Востоке, как показывают ежегодные маршрутные учеты, падает. Снижается и численность других мелких воробьиных. Вполне возможно, что гибнут они в основном на зимовках: ведь в некоторых странах Юго-Восточной Азии мелких птиц во множестве отлавливают сетями на еду, да и неумеренное использование химикатов в сельском хозяйстве благополучию пернатых не способствует. И если типичную – рыжую – райскую мухоловку встретить еще можно, то белоокрашенные разновидности в Приморье теперь совсем на глаза не попадаются. Распространены они в основном в индийских штатах Педжаб, Махараштра и Кашмир, а также в некоторых провинциях Китая. Вообще, расцветка крыльев, хвостов и воротничков на шее у этих птиц очень сильно меняется от места к месту, но с чем это связано, ученые пока не знают.