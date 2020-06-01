Райская птица – красавица родом из России

Вопрос: «Есть ли в России райские птицы?» – большинство людей поставит в тупик. Конечно, эти красивейшие пернатые обитают в тропиках – на Новой Гвинее, прилегающих островах да кое-где в Австралии. Но в России…

Правда, есть у нас просто удивительный уголок – Приморский край. Зимой холодно, летом очень жарко и влажно. Там водятся тигры и леопарды, непальские куницы – харзы и гималайские медведи. На озерах цветут лотосы, есть леса с настоящими лианами. Может быть, там прячутся и райские птицы? К сожалению, нет. Но встречается здесь птица, не уступающая по красоте собратьям из новогвинейского рая, да и название у нее соответствующее: райская длиннохвостая мухоловка. Это перелетный вид, с наступлением теплых дней возвращающийся в места гнездовий в долины рек Приханкайской равнины и в приречные заросли Уссури и Раздольной. Конечно, вид этот редкий (занесен в Красную книгу – России и Международного союза охраны природы) и самый северный среди райских мухоловок.

Впервые эту необычную птицу мне повезло встретить в середине 1970-х годов на реке Спасовке. Тогда райская мухоловка была достаточно обычна: подсчет численности и поиски гнезд не составляли особого труда. Однажды нам повстречалась пара, у которой были довольно большие птенцы, вероятно, со дня на день уже собиравшиеся покинуть родительский дом. В паре выделялся самец – у него был невероятно длинный хвост... Увы, в один из июньских дней, как это часто случается в Приморье, налетел ураганный шквал, а с неба посыпался град размером с голубиное яйцо. В огороде возле дома, где мы остановились, вся картошка, капуста, ревень превратились в мелкорубленый салат, а у соседей во дворе убило несколько кур и гусей. Маленьким мухоловкам тоже не повезло: у одного птенца на плече образовалась кровавая гематома, остальные погибли. Пришлось раненого забрать с собой.