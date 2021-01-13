Раз в 8 лет полчища многоножек останавливают поезда в Японии. Вот почему

Ведущий автор исследования Кейко Нийдзима начала проводить наблюдения за многоножками Р. l. armigera в 1972 году. Два основных участка в горном массиве Яцугатаке и на тропе Янагисава, ведущей к вершине горы Ивате, обследовались от одного до пяти раз в год на протяжении 44 лет. Работы включали в себя извлечение многоножек из земли на глубинах до 20 сантиметров.

Изучая всех найденных многоножек, ученые обнаружили, что у этих членистоногих есть семь стадий взросления. Каждый год они, находясь в земле, впадают в спячку зимой и линяют летом. Р. l. armigera становятся взрослыми к восьмой линьке через восемь лет после появления яиц.

Затем взрослые особи роятся на поверхности в сентябре и октябре, иногда преодолевая расстояния до 50 метров, прежде чем впасть в спячку зимой, после чего совокупляются в конце весны. К августу каждая самка откладывает от 400 до 1000 яиц, и все взрослые особи погибают, давая начало новому поколению.