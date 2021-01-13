Раз в 8 лет полчища многоножек останавливают поезда в Японии. Вот почему

В горных районах Японии есть одна необычная проблема — каждые восемь лет на местных железнодорожных путях роятся полчища многоножек. Эти существа длиной около 3 сантиметров способны заполонить собой поверхность рельсов так, что поезда оказываются вынуждены останавливаться во избежание катастрофы.
До сих пор ученые не совсем понимали, что заставляло их роиться со столь необычной частотой, но 50-летний исследовательский проект наконец подтвердил, что этот вид — Parafontaria laminata armigera — имеет необычный восьмилетний цикл. До сих пор единственными животными со столь продолжительным периодическим жизненным циклом считались цикады из рода Magicicada, которые появляются с интервалом в 13 и 17 лет.
Ведущий автор исследования Кейко Нийдзима начала проводить наблюдения за многоножками Р. l. armigera в 1972 году. Два основных участка в горном массиве Яцугатаке и на тропе Янагисава, ведущей к вершине горы Ивате, обследовались от одного до пяти раз в год на протяжении 44 лет. Работы включали в себя извлечение многоножек из земли на глубинах до 20 сантиметров.
Изучая всех найденных многоножек, ученые обнаружили, что у этих членистоногих есть семь стадий взросления. Каждый год они, находясь в земле, впадают в спячку зимой и линяют летом. Р. l. armigera становятся взрослыми к восьмой линьке через восемь лет после появления яиц.
Затем взрослые особи роятся на поверхности в сентябре и октябре, иногда преодолевая расстояния до 50 метров, прежде чем впасть в спячку зимой, после чего совокупляются в конце весны. К августу каждая самка откладывает от 400 до 1000 яиц, и все взрослые особи погибают, давая начало новому поколению.
Как и в случае с цикадами восьмилетние циклы у многоножек не везде совпадают. Исследователи подозревают, что в центральной Японии есть семь выводков этих существ, каждый из которых завершает жизненный цикл в разные годы. Однако при этом они мало двигаются, поэтому на конкретной железнодорожной линии каждые восемь лет возникают одни и те же проблемы с одним выводком.
Глядя на исторические записи, относящиеся к 1910-м годам, исследователи смогли отнести почти каждое зарегистрированное роение многоножек к одному из семи выводков.
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