Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №195, декабрь 2019
National Geographic Traveler №72, ноябрь 2019 – январь 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Природа

Кто кого съест: разборки между медоедом, питоном и двумя шакалами

Анастасия Баринова
12 декабря 2019
Снимок экрана 2019-12-12 в 12.09.24.png
Фото: Caters Video
Враждебный треугольник из хищников.

В Азии и Африке живет удивительный представитель семейства куньих — лысый барсук, известный многим как медоед (лат. Mellivora capensis). Его безобидное название не должно вводить в заблуждение: хоть он и любит мед, но в целом растительная пища составляет небольшую часть его рациона. Это бесстрашный и агрессивный хищник, нападающий не только на птиц, грызунов или пресмыкающихся, но и на более крупных животных, таких как лисица или антилопа. В случае угрозы объектом атаки медоеда может стать даже буйвол, значительно превосходящий его по величине.

/upload/iblock/ea9/ea9e778b7b2dd53a81b328ede68e86c9.jpg
Читайте такжеЯрость медоеда: мать спасает детеныша от леопарда

Естественных врагов у медоедов почти нет: коренастое животное умело отражает атаки своими мощными лапами с острыми когтями, одновременно выделяя остро пахнущую жидкость. Почти все его тело покрыто толстой кожей — тонкий слой располагается лишь на животе, поэтому чтобы добраться до плоти, хищник должен обездвижить медоеда и перевернуть на спину.

Недавно в одном из парков Ботсваны туристы стали свидетелями подобной попытки: питон затягивал свои кольца вокруг медоеда и вполне мог бы победить, если бы рядом не оказалось два шакала. Они искусали питона, пока тот не ослабил хватку и не упустил лысого барсука из своих «обьятий». Но вместо попытки сбежать, медоед вступил в сражение уже с шакалами за право завладеть ослабевшим питоном.

И шакалы, и медоед имеют сопоставимые размеры: их длина в среднем около 77 см, масса — 13 кг. Но несмотря на то, что шакалов было двое, медоед решительно защищал свою «добычу» и в конце концов утянул ее в кусты, а представители семейства псовых остались ни с чем.

Посмотрите, как медоед пытается вскрыть страусиное яйцо.