Кто кого съест: разборки между медоедом, питоном и двумя шакалами

Естественных врагов у медоедов почти нет: коренастое животное умело отражает атаки своими мощными лапами с острыми когтями, одновременно выделяя остро пахнущую жидкость. Почти все его тело покрыто толстой кожей — тонкий слой располагается лишь на животе, поэтому чтобы добраться до плоти, хищник должен обездвижить медоеда и перевернуть на спину.

Недавно в одном из парков Ботсваны туристы стали свидетелями подобной попытки: питон затягивал свои кольца вокруг медоеда и вполне мог бы победить, если бы рядом не оказалось два шакала. Они искусали питона, пока тот не ослабил хватку и не упустил лысого барсука из своих «обьятий». Но вместо попытки сбежать, медоед вступил в сражение уже с шакалами за право завладеть ослабевшим питоном.