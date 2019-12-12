Кто кого съест: разборки между медоедом, питоном и двумя шакалами

В Азии и Африке живет удивительный представитель семейства куньих — лысый барсук, известный многим как медоед (лат. Mellivora capensis). Его безобидное название не должно вводить в заблуждение: хоть он и любит мед, но в целом растительная пища составляет небольшую часть его рациона. Это бесстрашный и агрессивный хищник, нападающий не только на птиц, грызунов или пресмыкающихся, но и на более крупных животных, таких как лисица или антилопа. В случае угрозы объектом атаки медоеда может стать даже буйвол, значительно превосходящий его по величине.
Естественных врагов у медоедов почти нет: коренастое животное умело отражает атаки своими мощными лапами с острыми когтями, одновременно выделяя остро пахнущую жидкость. Почти все его тело покрыто толстой кожей — тонкий слой располагается лишь на животе, поэтому чтобы добраться до плоти, хищник должен обездвижить медоеда и перевернуть на спину.
Недавно в одном из парков Ботсваны туристы стали свидетелями подобной попытки: питон затягивал свои кольца вокруг медоеда и вполне мог бы победить, если бы рядом не оказалось два шакала. Они искусали питона, пока тот не ослабил хватку и не упустил лысого барсука из своих «обьятий». Но вместо попытки сбежать, медоед вступил в сражение уже с шакалами за право завладеть ослабевшим питоном.
И шакалы, и медоед имеют сопоставимые размеры: их длина в среднем около 77 см, масса — 13 кг. Но несмотря на то, что шакалов было двое, медоед решительно защищал свою «добычу» и в конце концов утянул ее в кусты, а представители семейства псовых остались ни с чем.
Посмотрите, как медоед пытается вскрыть страусиное яйцо.