Разноцветные озера душ Келимуту – водоёмы, меняющие цвета

Вулкан Келимуту на острове Флорес в Индонезии знаменит тем, что на его вершине расположены три кратерных озера, вода которых окрашена в разные цвета. Так, на вулкане есть озеро Тиву-Ата-Мбулу («озеро пожилых людей»), Тиву-Нуа-Мури-Коох-Таи («озеро юношей и девушек») и Тиву-Ата-Поло («заколдованное озеро»). Они меняют свои цвета вот уже тысячи лет, становясь черными, бирюзовыми, зелеными или красными.

Такая метаморфоза объясняется тем, что поступающие вулканические газы вступают в реакцию с минералами, содержащимися в озерах, изменяя их окраску. Однако местные жители верят, что озера меняют свои цвета, когда духи умерших разгневаны. Ведь именно в озера Келимуту, согласно поверью, отправляются души людей после смерти.

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