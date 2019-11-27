Разработаны общероссийские правила перевозки и утилизации мусора

14 января 2019 года по указу Президента РФ была создана публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (РЭО). Минприроды обязало РЭО разработать схемы перевозки и утилизации мусора до 31 марта 2020 года. Об этом говорится в новом проекте постановления правительства, регламентирующем правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).



Согласно документу, информация о любых перемещениях мусора из одного региона России в другой должна стать официальной и публичной. Региональным операторам и мусоровывозящим компаниям запретят отклоняться от утвержденных маршрутов.



В настоящее время каждый регион руководствуется своей территориальной схемой, учитывающей происхождение ТКО и имеющиеся мусорные мощности. На основе этих данных РЭО должен создать федеральную схему, где должны быть отображены потоки отходов от их источника до конечного полигона или завода, а также вся цепочка этого процесса. Помимо этого, документ должен содержать данные о массиве отходов, переданных в другой регион. Использовать полигоны, заводы, мусоросортировочные станции и другие объекты, которые не попали в федеральную территориальную схему, будет запрещено.



Новые требования станут проблемой для Москвы, считают опрошенные изданием «Коммерсантъ» эксперты. По разным оценкам, в столице образуется около 8 млн тонн мусора. Более половины (4,6 млн тонн) отправляется в Подмосковье, часть отходов принимают мусоросжигательные заводы, а куда поступает оставшийся объем, официально не сообщается.