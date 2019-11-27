Разработаны общероссийские правила перевозки и утилизации мусора

14 января 2019 года по указу Президента РФ была создана публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (РЭО). Минприроды обязало РЭО разработать схемы перевозки и утилизации мусора до 31 марта 2020 года. Об этом говорится в новом проекте постановления правительства, регламентирующем правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Согласно документу, информация о любых перемещениях мусора из одного региона России в другой должна стать официальной и публичной. Региональным операторам и мусоровывозящим компаниям запретят отклоняться от утвержденных маршрутов.
В настоящее время каждый регион руководствуется своей территориальной схемой, учитывающей происхождение ТКО и имеющиеся мусорные мощности. На основе этих данных РЭО должен создать федеральную схему, где должны быть отображены потоки отходов от их источника до конечного полигона или завода, а также вся цепочка этого процесса. Помимо этого, документ должен содержать данные о массиве отходов, переданных в другой регион. Использовать полигоны, заводы, мусоросортировочные станции и другие объекты, которые не попали в федеральную территориальную схему, будет запрещено.
Новые требования станут проблемой для Москвы, считают опрошенные изданием «Коммерсантъ» эксперты. По разным оценкам, в столице образуется около 8 млн тонн мусора. Более половины (4,6 млн тонн) отправляется в Подмосковье, часть отходов принимают мусоросжигательные заводы, а куда поступает оставшийся объем, официально не сообщается.
По данным источников, этот мусор вывозится во Владимирскую, Тульскую и Рязанскую области, что постоянно приводит к конфликтам с местными жителями. Между тем официально вывоз мусора в соседние регионы должен осуществляться на основе соглашений между субъектами, но в публичном доступе находится только договор между Москвой и Московской областью.
Нововведение поддерживает движение «Альянс зеленых», поясняя, почему обнародование подобной информации необходимо.
Новый документ также даст возможность инвестору или РЭО включать в федеральную схему объекты, необходимые сразу для нескольких субъектов, но согласование происходит на уровне федеральных ведомств без участия региональных чиновников. Однако координатор ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды «Раздельный сбор» Анна Гаркуша видит в этом коррупционную составляющую: «Допустим, какой-то инвестор хотел построить мусоросжигательный завод в регионе, но губернатор отказался. Тогда компания придет к РЭО с проектом и деньгами, и они заставят регион построить у себя завод для отходов другого региона».
Так или иначе, но информация о перемещениях мусора по России станет публичной впервые. Узнайте, что жители России думают об экологии.