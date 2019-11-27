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Природа

Разработаны общероссийские правила перевозки и утилизации мусора

Анастасия Баринова
27 ноября 2019
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Фото: RitaE/Pixabay
Информация о любых перемещениях мусора из одного региона России в другой впервые станет прозрачной.

14 января 2019 года по указу Президента РФ была создана публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (РЭО). Минприроды обязало РЭО разработать схемы перевозки и утилизации мусора до 31 марта 2020 года. Об этом говорится в новом проекте постановления правительства, регламентирующем правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Согласно документу, информация о любых перемещениях мусора из одного региона России в другой должна стать официальной и публичной. Региональным операторам и мусоровывозящим компаниям запретят отклоняться от утвержденных маршрутов.

В настоящее время каждый регион руководствуется своей территориальной схемой, учитывающей происхождение ТКО и имеющиеся мусорные мощности. На основе этих данных РЭО должен создать федеральную схему, где должны быть отображены потоки отходов от их источника до конечного полигона или завода, а также вся цепочка этого процесса. Помимо этого, документ должен содержать данные о массиве отходов, переданных в другой регион. Использовать полигоны, заводы, мусоросортировочные станции и другие объекты, которые не попали в федеральную территориальную схему, будет запрещено.

Новые требования станут проблемой для Москвы, считают опрошенные изданием «Коммерсантъ» эксперты. По разным оценкам, в столице образуется около 8 млн тонн мусора. Более половины (4,6 млн тонн) отправляется в Подмосковье, часть отходов принимают мусоросжигательные заводы, а куда поступает оставшийся объем, официально не сообщается.

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По данным источников, этот мусор вывозится во Владимирскую, Тульскую и Рязанскую области, что постоянно приводит к конфликтам с местными жителями. Между тем официально вывоз мусора в соседние регионы должен осуществляться на основе соглашений между субъектами, но в публичном доступе находится только договор между Москвой и Московской областью.

Нововведение поддерживает движение «Альянс зеленых», поясняя, почему обнародование подобной информации необходимо.

«Основная математика происходит на сером размещении отходов: некорректно считается логистика, тарифы, компании сортируют отходы на нелегальных местах, где есть не все документы. Если сделать эту информацию максимально прозрачной, для многих участников рынка этот бизнес станет просто невыгодным»,– Александр Закондырин, глава «Альянса зеленых».

Новый документ также даст возможность инвестору или РЭО включать в федеральную схему объекты, необходимые сразу для нескольких субъектов, но согласование происходит на уровне федеральных ведомств без участия региональных чиновников. Однако координатор ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды «Раздельный сбор» Анна Гаркуша видит в этом коррупционную составляющую: «Допустим, какой-то инвестор хотел построить мусоросжигательный завод в регионе, но губернатор отказался. Тогда компания придет к РЭО с проектом и деньгами, и они заставят регион построить у себя завод для отходов другого региона».

Так или иначе, но информация о перемещениях мусора по России станет публичной впервые. Узнайте, что жители России думают об экологии.