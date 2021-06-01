Разъяренный бегемот преследует туристов: устрашающее видео

27-летний учитель и фотограф Дикен Мучена на прошлой неделе вместе с тремя друзьями взял катер, чтобы поплавать по озеру Виктория на территории Кении. Туристы довольно близко подошли к четырем бегемотам, наслаждавшимся водной прохладой знойным африканским вечером. Но животным такое сближение не понравилось – один из бегемотов довольно резво бросился в погоню за лодкой.

Известно, что бегемоты могут развивать скорость в воде до 13 км/ч (а еще могут быть довольно жестокими), но, к счастью, катер оказался все же быстрее, и туристам удалось ускользнуть от разъяренного зверя. Однако зрелище получилось довольно волнующим – бегемот будто бы огромными прыжками преследовал туристов, то погружаясь в воду, то снова выныривая.