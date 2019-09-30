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Природа

Разъяренный лось напал на женщину в нацпарке: видео

Интерфакс
Разъяренный лось напал на женщину
Жительница штата Колорадо сумела избежать серьезных травм.

Инцидент произошел в национальном парке в городе Эстес Парк.

«Разъяренный лось атаковал одну из туристок, которая была на прогулке. Упав на землю, она вынуждена была отбиваться от животного ногами. Проходивший мимо мужчина попытался защитить женщину от обезумевшего лося, но в итоге упал и ударился головой о камень», – сообщает телеканал Fox News.

На помощь туристке пришел сотрудник парка Брайан Берг, который припарковал свой автомобиль между животным и женщиной. Лось несколько раз пытался атаковать машину.

Представитель компании Colorado Parks and Wildlife Джейсон Клей объяснил поведение лося стремлением защитить свой гарем из самок. Он предупредил, что от этих животных следует держаться подальше, особенно в их брачный период.

После инцидента мужчина с травмой головы был госпитализирован, туристка решила не обращаться за медицинской помощью.

Эстес Парк – небольшой курортный городок в штате Колорадо, расположенный в окружении озер, лесов и живописных долин. Туристы приезжают для занятий трекингом в национальном заповеднике Роки-Маунтин, для сплава по рекам. На курорте можно увидеть лосей и снежных баранов, также гости часто посещают отель Stanley Hotel, где снимали известный фильм «Сияние» по роману Стивена Кинга.

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