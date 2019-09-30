Разъяренный лось напал на женщину в нацпарке: видео

На помощь туристке пришел сотрудник парка Брайан Берг, который припарковал свой автомобиль между животным и женщиной. Лось несколько раз пытался атаковать машину.

Представитель компании Colorado Parks and Wildlife Джейсон Клей объяснил поведение лося стремлением защитить свой гарем из самок. Он предупредил, что от этих животных следует держаться подальше, особенно в их брачный период.

После инцидента мужчина с травмой головы был госпитализирован, туристка решила не обращаться за медицинской помощью.

Эстес Парк – небольшой курортный городок в штате Колорадо, расположенный в окружении озер, лесов и живописных долин. Туристы приезжают для занятий трекингом в национальном заповеднике Роки-Маунтин, для сплава по рекам. На курорте можно увидеть лосей и снежных баранов, также гости часто посещают отель Stanley Hotel, где снимали известный фильм «Сияние» по роману Стивена Кинга.