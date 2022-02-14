Разыскиваются: 5 видов животных, которые слишком давно не попадались ученым

Эксперты проекта Re:wild представили грустный список «разыскиваемых видов».

Группа ученых, экологов и защитников природы несколько лет назад основала проект Re:wild, чтобы помочь спасти дикую природу. Совместными усилиями им удалось сохранить более 72 миллионов гектаров земли, что принесло пользу более чем 16 000 видам самых разных животных. Тем не менее большинство представителей фауны на планете находятся в опасности.

Эксперты составили список из «25 разыскиваемых видов», пострадавших сильнее всего: они или полностью исчезли, или их осталось критически мало. И поэтому их представители давно не попадались на глаза разыскивающим их биологам. Мы выбрали 5 из этих видов из рассказали о них:

1 Проехидна Аттенборо (Zaglossus attenboroughi)

Яйцекладущее млекопитающее семейства ехидн, эндемик Новой Гвинеи, названо в честь британского натуралиста и телеведущего Дэвида Аттенборо. Этот вид известен только по единственному экземпляру, который был найден во время нидерландского колониального периода в 1961 году, и с тех пор ни один его представитель больше не встречался. Это самый маленький представитель рода проехидны (Zaglossus).

В 2007 году исследователи сообщили, что в горах Папуа они видели норы и следы, которые, возможно, принадлежат этому животному. По словам местных жителей, вид, вероятно, существовал там до 2005 года, но это все, что науке известно на настоящий момент.

2 Розовоголовая утка (Rhodonessa caryophyllacea)

У этого водоплавающего семейства утиных – длинные клюв и шея. У самцов розовая окраска интенсивнее, чем у самок. Птица предпочитает высокую траву среди болот, где питается водорослями и моллюсками. С 1945 года известий о ней нет.

Ранее птица обитала в Индии, Бангладеш, северной Мьянме, но ее последующие поиски успехом не увенчались.

The Pink-headed Duck is still MIA. Read about the recent expedition from Richard Thorns, Pink-headed Duck expedition team leader. https://t.co/Rj9zhDTHSl pic.twitter.com/5d6JOuGvC9 — Lost Species (@LostSpeciesGWC) December 11, 2017

3 Ассамская летяга (Biswamoyopterus biswasi)

Эндемик штата Аруначал-Прадеш на северо-востоке Индии известен по единственному образцу, добытому в национальном парке Намдапха в 1981 году.

Белка была найдена в горах на высоте 100-350 метров. Животное длиной до 40 см ведет ночной образ жизни и предпочитает сухие лиственные горные лесах вдоль ручьев. Возможно, этого вида уже не осталось – все сообщения о встречах туристов и других наблюдателей с ассамской летягой не подтвердились: во всех случаях с ней спутали представителей другого вида.

Celebrate #squirrelappreciationday with some Namdapha Flying Squirrel artwork by artist Alexis Rockman!all proceeds go to support the Search for Lost Species. https://t.co/tGx1PmhJ8Z pic.twitter.com/XW5GOwmFO6 — Lost Species (@LostSpeciesGWC) January 21, 2018

4 Гималайская куропатка (Ophrysia superciliosa)

Этот член семейства фазановых – единственный представитель своего рода. Последний раз птиц видели в XIX веке. У них достаточно яркая внешность: шея и верхняя часть тела красновато-бурые, с заметными треугольными пятнами, красные клювы и ноги. В тех местах штата Уттар-Прадеш, где их наблюдали (и тогда были собраны образцы для музейных чучел) сейчас почти нет растительности из-за выпаса скота. Правда, из восточных Гималаев приходят неподтвержденные данные о наблюдениях этих птиц, так что надежда пока остается.

The Himalayan Quail is a critically endangered pheasant last seen in 1876. #LostSpecies #WildlifeWednesday Artwork by Alexis Rockman pic.twitter.com/D0B1SkcjIz — Lost Species (@LostSpeciesGWC) June 14, 2017

5 Амильтемский кролик (Sylvilagus insonus)

Этот эндемик мексиканского штата Герреро населяет ограниченную территорию в 500 квадратных километров. Он известен только по четырем экземплярам, последний из которых – шкура, полученная от местных охотников в 1998 году. Вероятно, кролик стал жертвой браконьерства в сочетании с исчезновением среды обитания. Вместе с тем он ведет ночной образ жизни, и остается надеяться, что он просто научился не попадаться на глаза человеку.

The Omiltemi Cottontail Rabbit is one of the most endangered rabbits in the world and has been lost since 1998. #LostSpecies pic.twitter.com/TtrPE0oI2Z — Lost Species (@LostSpeciesGWC) August 9, 2017

Всего в списке Re:wild – 25 видов зверей, птиц, кораллов и других представителей фауны. Например, среди них есть мышь Того, крошечная хутия, один из видов древесных кенгуру, алая арлекиновая жаба и многие другие – полный список разыскиваемых видов можно посмотреть здесь.

Узнайте, какие виды исчезли из дикой природы России.