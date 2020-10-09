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National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
Природа

Речные пещеры: под лесами Новой Британии

Текст: Нил Ши; Фото: Стивен Л. Альварес
09 октября 2020
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Робби Шоун переправляется по веревке через реку в пещере Ора на острове Новая Британия. Противостоять мощному течению нелегко, к тому же у Шоуна сломано ребро (он повредил его, когда прорубал дорогу в дождевом лесу, чтобы добраться до этой подземной реки), и ему приходится превозмогать страшную боль.
Фото: Стивен Л. Альварес
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Пещера Ора встречает главу экспедиции Дэвида Гилла (слева) и Херба Лагера грохотом речных порогов. Горячие кислотные воды, поднимающиеся из недр Земли, и мощные дождевые потоки изрезали молодой известняк Новой Британии и пробили в нем лабиринт тоннелей и пещер.
Фото: Стивен Л. Альварес
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Здесь нет дорог. Еду и снаряжение (около трех тонн) доставили на вертолете в деревню Ора, где живут представители народа коль. Местные жители помогли перенести груз в лагерь у котловины Ора.
Фото: Стивен Л. Альварес
Мощные потоки клокочут под джунглями Папуа-Новой Гвинеи.

При виде бурлящего водного потока многим становится не по себе, а если вы при этом находитесь в мрачной пещерной галерее, сердце просто сжимается от страха.

Глубоко под землей, под экваториальными дождевыми лесами Новой Британии (остров недалеко от берегов Папуа-Новой Гвинеи), по грандиозным подземным тоннелям крупных речных пещер в одном из самых удаленных уголков Земли мчится клокочущий водный поток. Чтобы добраться до пещер, исследователи должны были спуститься в огромные карстовые воронки — котловины, образованные провалами растворимых горных пород, ослабленных дождевыми потоками (в среднем за год здесь выпадает около 5400 миллиметров осадков). С воздуха эти воронки похожи на кратеры, словно на тропический лес обрушился метеоритный дождь. На краю провала можно увидеть «огромную впадину, на дне которой мчится бурный водный поток», говорит британский спелеолог Дэвид Гилл.

Гилл по профессии инженер-электрик, первые навыки исследования пещер он получил в графстве Дербишир (в районе центральных графств Англии): он осматривал холодные карстовые пещеры и заброшенные свинцовые рудники. А двадцать два года назад Гилл возглавил группу исследователей, направлявшуюся в карстовый провал Наре в горах Наканаи, на острове Новая Британия. Именно там он впервые увидел речные пещеры, ошеломившие его своей красотой.

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Чтобы попасть из деревни в лагерь, нужно было как следует поработать топориком (дорога занимала три часа). Постоянный дождь, грязь и комары тоже не облегчали жизнь участников экспедиции.
Фото: Стивен Л. Альварес
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Перенести все тяготы 18-часового рабочего дня удавалось лишь благодаря чаепитиям, дружескому общению и чувству юмора. Так, Дейв Никсон частенько в шутку отдавал команды фотографу Стивену Альваресу: «Все, сейчас тебе нужно просто положить камеру и взять в руки чайник».
Фото: Стивен Л. Альварес
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Здесь река снова выбирается на поверхность. Рокот водопада Ора оглушает Джеймса Алькера, члена группы исследователей. В Новой Британии выпадает очень много осадков. Мест, где на поверхности могли бы собираться дождевые потоки, крайне мало, и поэтому вода просачивается под землю, образуя там бурные реки.
Фото: Стивен Л. Альварес

В январе 2006 года Гилл вместе с одиннадцатью искателями приключений из Великобритании, Франции и Соединенных Штатов вернулся в Наканаи. Экспедиция была рассчитана на два месяца, ее участники хотели исследовать самую большую чашеобразную котловину (805 метров в диаметре) под названием Ора.

По плану команда должна была проникнуть в пещеру на дне котловины, нанести на карту ее огромные галереи и, если получится, дойти до конца реки, пробившей себе путь в горных породах. «Это абсолютно безлюдные районы, — говорит Гилл. — Здесь очень сложный рельеф. По прямой не пройдешь, да и местность эта совершенно не исследована».

Спустившись на дно карстовой котловины, исследователи прошли по узким отмелям подземной реки, сначала вдоль одной стены пещерной галереи, потом — вдоль другой. Вокруг клокотала вода — этот шум напоминал грохот товарного поезда.

Из Порт-Морсби, столицы Папуа-Новой Гвинеи, до Матонга, берегового лагеря лесорубов на острове Новая Британия, они добирались на самолете, а потом на лодке. На грузовиках, которые возят лес, их доставили в другой лагерь. Дальше дорог не было. В маленький поселок, где проживало около сотни представителей народа коль и две семьи миссионеров из США и Австралии, они долетели на вертолете.

Поначалу местные жители отнеслись к ним недоверчиво, приняв их за золотоискателей. Потом отношения наладились, и островитяне согласились помочь членам экспедиции перенести припасы в основной лагерь — его решили устроить в трех часах пути от поселка, на гребне, возвышающемся над котловиной Ора. А потом начался тропический дождь. Он шел несколько недель. Дорога в лесу превратилась в настоящую полосу препятствий, покрытую топкой скользкой грязью.

Спустившись на дно карстовой котловины, исследователи прошли по узким отмелям подземной реки, сначала вдоль одной стены пещерной галереи, потом — вдоль другой. Вокруг клокотала вода — этот шум напоминал грохот товарного поезда. Порою отмель вообще исчезала под водой, и спелеологам приходилось перебираться на другую сторону: кто-нибудь из членов команды переплывал бурлящую реку, чтобы закрепить веревку, по которой переправлялись остальные.

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При вспышке фотоаппарата, на мгновение выхватившей из темноты бирюзовые воды озера Мио, можно разглядеть, насколько велики залы пещеры (около 137 метров в длину и 50 метров в высоту). Выше водопада Мио (слева) пещера тянется почти на три четверти километра и превращается в заполненный водой тоннель. Правда, исследователи, освещая себе путь налобными фонарями, отнюдь не всегда могли любоваться видами, которые открывались перед ними. «В пещере в основном смотришь только себе под ноги, – говорит Дэвид Гилл. – И мечтаешь разглядеть хоть что-нибудь впереди».
Фото: Стивен Л. Альварес
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Поток воды, выбравшись из пещеры Маджени (вверху) и других подземных галерей, ныряет на дно доселе не исследованного ущелья реки Исо (высота этого водопада – 80 метров). Исследователи обнаружили пещеру Маджени случайно, когда осматривали эти места с воздуха. Чтобы добраться до нее, им пришлось спускаться по веревке до одного из уступов и пробивать крючьевой маршрут по отвесной скале. «Это был очень опасный путь,– считает Робби Шоун.– Большую часть наших крючьев вырвало».
Фото: Стивен Л. Альварес
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Дейв Никсон поднимается по водопаду Мио (его высота – десять метров), расположенному над озером Мио. Ему пришлось, претерпевая боль в сломанном ребре, пробираться по крошащимся камням под ледяным дождем брызг. Подъем занял два с половиной часа. Но и наверху было не лучше. «Невероятный шум и холод. Площадка у истока Мио оказалась не из тех мест, где хочется остаться подольше», – признавался Дейв.
Фото: Стивен Л. Альварес

Чаще всего плыть первым вызывался Жан-Пьер Сонье. Ему 55 лет, сорок из них он посвятил спелеологии, участвовал в пяти экспедициях в пещеры в горах Наканаи. «Здесь нужна предельная осторожность, — говорит он. — Вы не дома, в своей стране, где в случае травмы на помощь к вам бросится команда спасателей». Да уж, никаких спасателей на Новой Британии не было.

Когда исследователи двинулись вверх по течению реки, перед ними предстал зал, похожий на огромный собор, свод которого парил на тридцатиметровой высоте над глубоким бирюзовым озером. Ниже по течению пещера тянулась на полкилометра и завершалась сифоном, заполненным глыбами известняка, — река здесь вновь уходила в землю. Чтобы пройти среднюю пещеру (она соединяла две другие), получившую название Кубок Призрака, исследователям пришлось ползти по узкому извилистому проходу с острыми выступами на стенах. Эта пытка продолжалась четыре часа (по два в каждую сторону), ощущение было такое, словно ты попал в какую-то огромную терку, вспоминали они.

Общая протяженность обнаруженных учеными речных пещер — около 13 километров. Гилл надеется, что сможет убедить правительство Папуа-Новой Гвинеи создать заповедную зону в горах Наканаи — такую же, как в Малайзии, где в 2001 году по его рекомендации район гигантских пещер Гунунг-Буда был объявлен властями национальным парком.

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