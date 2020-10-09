Речные пещеры: под лесами Новой Британии
При виде бурлящего водного потока многим становится не по себе, а если вы при этом находитесь в мрачной пещерной галерее, сердце просто сжимается от страха.
Глубоко под землей, под экваториальными дождевыми лесами Новой Британии (остров недалеко от берегов Папуа-Новой Гвинеи), по грандиозным подземным тоннелям крупных речных пещер в одном из самых удаленных уголков Земли мчится клокочущий водный поток. Чтобы добраться до пещер, исследователи должны были спуститься в огромные карстовые воронки — котловины, образованные провалами растворимых горных пород, ослабленных дождевыми потоками (в среднем за год здесь выпадает около 5400 миллиметров осадков). С воздуха эти воронки похожи на кратеры, словно на тропический лес обрушился метеоритный дождь. На краю провала можно увидеть «огромную впадину, на дне которой мчится бурный водный поток», говорит британский спелеолог Дэвид Гилл.
Гилл по профессии инженер-электрик, первые навыки исследования пещер он получил в графстве Дербишир (в районе центральных графств Англии): он осматривал холодные карстовые пещеры и заброшенные свинцовые рудники. А двадцать два года назад Гилл возглавил группу исследователей, направлявшуюся в карстовый провал Наре в горах Наканаи, на острове Новая Британия. Именно там он впервые увидел речные пещеры, ошеломившие его своей красотой.
В январе 2006 года Гилл вместе с одиннадцатью искателями приключений из Великобритании, Франции и Соединенных Штатов вернулся в Наканаи. Экспедиция была рассчитана на два месяца, ее участники хотели исследовать самую большую чашеобразную котловину (805 метров в диаметре) под названием Ора.
По плану команда должна была проникнуть в пещеру на дне котловины, нанести на карту ее огромные галереи и, если получится, дойти до конца реки, пробившей себе путь в горных породах. «Это абсолютно безлюдные районы, — говорит Гилл. — Здесь очень сложный рельеф. По прямой не пройдешь, да и местность эта совершенно не исследована».
Спустившись на дно карстовой котловины, исследователи прошли по узким отмелям подземной реки, сначала вдоль одной стены пещерной галереи, потом — вдоль другой. Вокруг клокотала вода — этот шум напоминал грохот товарного поезда.
Из Порт-Морсби, столицы Папуа-Новой Гвинеи, до Матонга, берегового лагеря лесорубов на острове Новая Британия, они добирались на самолете, а потом на лодке. На грузовиках, которые возят лес, их доставили в другой лагерь. Дальше дорог не было. В маленький поселок, где проживало около сотни представителей народа коль и две семьи миссионеров из США и Австралии, они долетели на вертолете.
Поначалу местные жители отнеслись к ним недоверчиво, приняв их за золотоискателей. Потом отношения наладились, и островитяне согласились помочь членам экспедиции перенести припасы в основной лагерь — его решили устроить в трех часах пути от поселка, на гребне, возвышающемся над котловиной Ора. А потом начался тропический дождь. Он шел несколько недель. Дорога в лесу превратилась в настоящую полосу препятствий, покрытую топкой скользкой грязью.
Спустившись на дно карстовой котловины, исследователи прошли по узким отмелям подземной реки, сначала вдоль одной стены пещерной галереи, потом — вдоль другой. Вокруг клокотала вода — этот шум напоминал грохот товарного поезда. Порою отмель вообще исчезала под водой, и спелеологам приходилось перебираться на другую сторону: кто-нибудь из членов команды переплывал бурлящую реку, чтобы закрепить веревку, по которой переправлялись остальные.
Чаще всего плыть первым вызывался Жан-Пьер Сонье. Ему 55 лет, сорок из них он посвятил спелеологии, участвовал в пяти экспедициях в пещеры в горах Наканаи. «Здесь нужна предельная осторожность, — говорит он. — Вы не дома, в своей стране, где в случае травмы на помощь к вам бросится команда спасателей». Да уж, никаких спасателей на Новой Британии не было.
Когда исследователи двинулись вверх по течению реки, перед ними предстал зал, похожий на огромный собор, свод которого парил на тридцатиметровой высоте над глубоким бирюзовым озером. Ниже по течению пещера тянулась на полкилометра и завершалась сифоном, заполненным глыбами известняка, — река здесь вновь уходила в землю. Чтобы пройти среднюю пещеру (она соединяла две другие), получившую название Кубок Призрака, исследователям пришлось ползти по узкому извилистому проходу с острыми выступами на стенах. Эта пытка продолжалась четыре часа (по два в каждую сторону), ощущение было такое, словно ты попал в какую-то огромную терку, вспоминали они.
Общая протяженность обнаруженных учеными речных пещер — около 13 километров. Гилл надеется, что сможет убедить правительство Папуа-Новой Гвинеи создать заповедную зону в горах Наканаи — такую же, как в Малайзии, где в 2001 году по его рекомендации район гигантских пещер Гунунг-Буда был объявлен властями национальным парком.