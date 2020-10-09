Речные пещеры: под лесами Новой Британии

При виде бурлящего водного потока многим становится не по себе, а если вы при этом находитесь в мрачной пещерной галерее, сердце просто сжимается от страха.

Глубоко под землей, под экваториальными дождевыми лесами Новой Британии (остров недалеко от берегов Папуа-Новой Гвинеи), по грандиозным подземным тоннелям крупных речных пещер в одном из самых удаленных уголков Земли мчится клокочущий водный поток. Чтобы добраться до пещер, исследователи должны были спуститься в огромные карстовые воронки — котловины, образованные провалами растворимых горных пород, ослабленных дождевыми потоками (в среднем за год здесь выпадает около 5400 миллиметров осадков). С воздуха эти воронки похожи на кратеры, словно на тропический лес обрушился метеоритный дождь. На краю провала можно увидеть «огромную впадину, на дне которой мчится бурный водный поток», говорит британский спелеолог Дэвид Гилл.

Гилл по профессии инженер-электрик, первые навыки исследования пещер он получил в графстве Дербишир (в районе центральных графств Англии): он осматривал холодные карстовые пещеры и заброшенные свинцовые рудники. А двадцать два года назад Гилл возглавил группу исследователей, направлявшуюся в карстовый провал Наре в горах Наканаи, на острове Новая Британия. Именно там он впервые увидел речные пещеры, ошеломившие его своей красотой.