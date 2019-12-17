Редчайшая пурпурная медуза выбросилась на берег Австралии: фото

Представительница отряда Корономедузы Cephea cephea была обнаружена на австралийском побережье. Фотографии удивительного существа были опубликованы в сообществе Byron Bay Community Board в фейсбуке.

Как сообщил Джулиан Урибе-Паломино, сотрудник Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии, такие медузы, как правило, встречаются в открытом океане, поэтому их редко можно увидеть выброшенными на берег. Они обитают в Индийском и Тихом океанах, в Красном море, в Восточной Атлантике и в водах Атлантики у Западной Африки.