Acinonyx jubatus hecki — название редчайшего подвида гепарда, которого также называют северо-западным африканским гепардом или гепардом из Сахары. Эти хищники отличаются от всех остальных подвидов гепарда гораздо более бледным окрасом (шерсть не столько ярко-песочного, сколько тускло-бежевого цвета), более короткой шерстью и частым отсутствием «слезных полос» на морде. Когда-то эти поджарые животные были распространены на северо-западе Африки, а сейчас встречаются только в 9% своего прежнего ареала.
В 2008 году Международный союз охраны животных (IUCN) оценивал численность северо-западных африканских гепардов примерно в 250 особей; в 2012 году эта цифра снизилась до 37 — таким образом, гепарды этого подвида признаны находящимися на грани полного исчезновения.
Последний раз гепарда удавалось запечатлеть на камеру около десяти лет назад во время научных изысканий зоологов. В 2008 году с помощью фотоловушки была сделана видеосъемка редкого хищника (тогда же с помощью таких камер удалось зафиксировать еще трех особей). В 2015 году ученые находили следы и останки этих зверей, а также даже заметили трех гепардов в заповеднике Термит и Тин Тумма на юго-востоке Нигера, но в Алжире их больше увидеть не удавалось.
Теперь же из Алжира пришла сенсационная новость: представителя подвида Acinonyx jubatus hecki заметили в национальном парке Ахаггар, который находится в центральной части Алжирской Сахары на территории одноименного нагорья.
🔴Video 🎥 of the critically endangered Saharan cheetah 🐆 in the Ahaggar cultural park of Tamanrasset, in the south of Algeria.#Algeria #Algerie #الجزائر pic.twitter.com/XAV4H6ni9e— NAS info (Algeria) (@NASinfo1) May 19, 2020
Об этом информагентству AFP сообщил сотрудник парка Салах Амокране (Salah Amokrane), который выступил на премьере документального фильма о работах ученых парка, в который вошли уникальные кадры гепарда, снятого на вулканическом поле Атакор, что находится на высоте примерно 3000 метров над уровнем моря.
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