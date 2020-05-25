Acinonyx jubatus hecki — название редчайшего подвида гепарда, которого также называют северо-западным африканским гепардом или гепардом из Сахары. Эти хищники отличаются от всех остальных подвидов гепарда гораздо более бледным окрасом (шерсть не столько ярко-песочного, сколько тускло-бежевого цвета), более короткой шерстью и частым отсутствием «слезных полос» на морде. Когда-то эти поджарые животные были распространены на северо-западе Африки, а сейчас встречаются только в 9% своего прежнего ареала.

В 2008 году Международный союз охраны животных (IUCN) оценивал численность северо-западных африканских гепардов примерно в 250 особей; в 2012 году эта цифра снизилась до 37 — таким образом, гепарды этого подвида признаны находящимися на грани полного исчезновения.

Последний раз гепарда удавалось запечатлеть на камеру около десяти лет назад во время научных изысканий зоологов. В 2008 году с помощью фотоловушки была сделана видеосъемка редкого хищника (тогда же с помощью таких камер удалось зафиксировать еще трех особей). В 2015 году ученые находили следы и останки этих зверей, а также даже заметили трех гепардов в заповеднике Термит и Тин Тумма на юго-востоке Нигера, но в Алжире их больше увидеть не удавалось.