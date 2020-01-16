Редчайшие дельфины-альбиносы угощаются рыбкой: видео

12 января рыбаки из тайской провинции Сонгкхла как обычно отправились в Сиамский залив, чтобы наловить рыбы, но этот день оказался удачным не только на улов, но и на впечатления: к лодке внезапно подплыла группа дельфинов с нетипично светлой кожей.



Вероятно, их привлек запах свежей рыбы. Один из моряков начал снимать дельфинов, а двое других щедро делились с ними своим уловом до тех пор, пока корзина не опустела.