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Природа

Редчайшие дельфины-альбиносы угощаются рыбкой: видео

Анастасия Баринова
16 января 2020
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Фото: The Nation Bangkok/YouTube
Рыбакам в Таиланде встретилась группа редких дельфинов.

12 января рыбаки из тайской провинции Сонгкхла как обычно отправились в Сиамский залив, чтобы наловить рыбы, но этот день оказался удачным не только на улов, но и на впечатления: к лодке внезапно подплыла группа дельфинов с нетипично светлой кожей.

Вероятно, их привлек запах свежей рыбы. Один из моряков начал снимать дельфинов, а двое других щедро делились с ними своим уловом до тех пор, пока корзина не опустела.

Дельфины-альбиносы в природе встречаются очень редко. Их окрас обусловлен отсутствием меланина, и это уменьшает их шанс на выживание: выделяясь на фоне воды, они привлекают хищников и браконьеров. Кроме того, у них зачастую ослаблена иммунная система, и они больше, чем обычные собратья, подвержены различным заболеваниям.

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Вместе с тем, на планете существует вид дельфина с очень светлой кожей: это амазонский речной дельфин (лат. Inia geoffrensis), но он альбиноносом не является.