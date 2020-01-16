Редчайшие дельфины-альбиносы угощаются рыбкой: видео

12 января рыбаки из тайской провинции Сонгкхла как обычно отправились в Сиамский залив, чтобы наловить рыбы, но этот день оказался удачным не только на улов, но и на впечатления: к лодке внезапно подплыла группа дельфинов с нетипично светлой кожей.
Вероятно, их привлек запах свежей рыбы. Один из моряков начал снимать дельфинов, а двое других щедро делились с ними своим уловом до тех пор, пока корзина не опустела.
Дельфины-альбиносы в природе встречаются очень редко. Их окрас обусловлен отсутствием меланина, и это уменьшает их шанс на выживание: выделяясь на фоне воды, они привлекают хищников и браконьеров. Кроме того, у них зачастую ослаблена иммунная система, и они больше, чем обычные собратья, подвержены различным заболеваниям.
Вместе с тем, на планете существует вид дельфина с очень светлой кожей: это амазонский речной дельфин (лат. Inia geoffrensis), но он альбиноносом не является.