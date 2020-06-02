Редчайших в мире приматов обнаружили по зову любви

Хайнаньские гиббоны (Nomascus hainanus) считаются самыми редкими приматами в мире. Они являются эндемиками китайского острова Хайнань и чрезвычайно редки. Международный союз по охране природы (МСОП) относит этот вид длинноруких обезьян к находящимся на грани полного исчезновения.

Неудивительно: если в середине прошло века гиббонов в хайнаньских лесах было несколько тысяч, в 1970-х годах их количество сократилось до десяти (!) особей. Всему виной непрерывное браконьерство, вырубка лесов и лишение животных привычной среды обитания и пищи (сочных плодов личи и инжира).

Выяснив критическое положение популяции, зоозащитники схватились за голову и принялись гиббонов спасать с помощью различных мер по сохранению: установили запреты на их убийство, высадили густые леса, под сенью которых обезьяны смогут жить и размножаться, создали заповедные территории там, где гиббоны еще оставались. Это принесло свои плоды: численность хайнаньских гиббонов медленно, но верно увеличивается. Сейчас их популяция насчитывает около 30 особей.