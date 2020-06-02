Редчайших в мире приматов обнаружили по зову любви

Хайнаньские гиббоны (Nomascus hainanus) считаются самыми редкими приматами в мире. Они являются эндемиками китайского острова Хайнань и чрезвычайно редки. Международный союз по охране природы (МСОП) относит этот вид длинноруких обезьян к находящимся на грани полного исчезновения.
Неудивительно: если в середине прошло века гиббонов в хайнаньских лесах было несколько тысяч, в 1970-х годах их количество сократилось до десяти (!) особей. Всему виной непрерывное браконьерство, вырубка лесов и лишение животных привычной среды обитания и пищи (сочных плодов личи и инжира).
Выяснив критическое положение популяции, зоозащитники схватились за голову и принялись гиббонов спасать с помощью различных мер по сохранению: установили запреты на их убийство, высадили густые леса, под сенью которых обезьяны смогут жить и размножаться, создали заповедные территории там, где гиббоны еще оставались. Это принесло свои плоды: численность хайнаньских гиббонов медленно, но верно увеличивается. Сейчас их популяция насчитывает около 30 особей.
Недавно в заповедной зоне Хайнаня были замечены самец и самка хайнаньского гиббона. Смотрители верят, что это были половозрелые особи, готовые создать новую пару; тогда эта семья станет пятой известной группой обезьян на острове.
Самку от самца отличить легко: в то время как самец угольно-черный, самка красуется ярким золотистым мехом. были замечены в новом лесном массиве, и считается, что они разводят и формируют свою собственную семейную группу — пятую на острове. Также хайнаньские гиббоны — очень громкие звери, которые издают разносящиеся по округе сигналы, обозначая свое право на территорию.
Также они используют свои звучные голоса для того, чтобы «петь» с избранниками на рассвете — это сближает животных и позволяет одиноким особям найти пару. Новую пару гиббонов смогли выследить, когда сотрудники парка услышали обезьяньи серенады в новом для этих приматов лесном районе. Позже охранные патрули подтвердили появление там двух обезьян.
Специалисты по охране природы воодушевлены признаками увеличения численности популяции, и надеются на то, что образование новой пары позволит гиббонам сделать еще один небольшой шаг прочь от вымирания. Однако они предупреждают, что количество редких обезьян пока слишком мало, чтобы переводить их из разряда «под угрозой полного исчезновения» в менее угрожаемый.
Многие другие виды гиббонов также находятся под угрозой исчезновения. Удивительно, но хайнаньский гиббон, которого защищают так старательно — единственный из 19 видов гиббонов в мире, который демонстрирует стабильное увеличение численности.