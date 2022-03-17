Редчайший леопард запечатлен на видео через тепловизор в Приморье

Уникальные ночные съемки самой редкой на планете крупной кошки – дальневосточного леопарда – провели в национальном парке «Земля леопарда» туристы. Запечатлеть скрытного зверя в естественной среде обитания удалось не только днем, но и ночью – с помощью тепловизора.

Встретить краснокнижного хищника позволило одно из специальных фотоукрытий, оборудованных на «Земле леопарда». Увидеть диких леопардов, численность которых составляет 110, – большая редкость даже для сотрудников нацпарка. Фотоукрытие, оборудованное для комфортного пребывания в течение нескольких дней, дарит туристам эту возможность.

Перед гостями предстал молодой самец дальневосточного леопарда под номером Leo 225M, который совсем недавно был зарегистрирован научными сотрудниками нацпарка с помощью сети фотоловушек. Новые данные, полученные туристами и переданные ученым «Земли леопарда», показали зверя, который явно не испытывает проблем с охотой.

Фото: Александр Чегодаев

Примечательно, что эта часть особо охраняемой природной территории считается участком резидентного самца по имени Тайфун (Leo 12M). Появление здесь нового леопарда, претендента на права хозяина этих земель, создает «интригу» в жизни зверей. Специалисты «Земли леопарда» продолжат наблюдать за развитием событий, в том числе с помощью фотоловушек.

По словам гостей, Александра Чегодаева и Ларисы Артемьевой из Перми, оригинальный способ наблюдения за леопардом в темное время суток с помощью тепловизора позволил получить необычные кадры – увидеть невидимый мир тепловой энергии и таинственного леопарда – и принес незабываемые впечатления.

«Встреча с леопардом подарила колоссальное количество эмоций, которые сложно передать словами. Это просто великолепно, снимали, затаив дыхание, получили видео, фото! И эти эмоции останутся с нами навсегда. Увидеть этого потрясающего хищника в живой природе и так близко – просто чудо. Идея фотографирования животных из фотоукрытий, скрадков, – великолепна, пожалуй, это один из лучших способов наблюдения диких животных. Хищники – особые представители природы, увидеть такого именно в живой природе хоть раз в жизни – мечта, – рассказала Лариса Артемьева. – Огромное спасибо гиду, сотруднику «Земли леопарда» Петру Сонину, который приложил все усилия, чтобы сделать наше путешествие комфортным, уютным и незабываемым».

Дальневосточный леопард – хотя и желанный, но далеко не единственный доступный объект съёмки в фотоукрытиях «Земли леопарда». На снимки терпеливого фотографа может попасть дальневосточный лесной кот, индийская куница харза, черный гриф, колонок, копытные животные и, если особенно повезёт, амурский тигр. Фотоукрытия обустроены при поддержке АНО «Дальневосточные леопарды» и Фонда президентских грантов.

Непотревоженный леопард стал ярким примером успешности сохранения уникальной природы нацпарка «Земля леопарда», который в 2022 году отмечает юбилей – 10 лет. Здесь находится ядро популяции дальневосточного леопарда. Охрана от браконьерства, рубок леса и пожаров успешно поддерживает кормовую базу хищников. В три раза выросла популяция дальневосточного леопарда – до 110 особей, а плотность амурского тигра стала самой высокой среди нацпарков и заповедников планеты – 41 полосатая кошка.