Редчайший осьминог попал на камеру у Большого Барьерного рифа

Тремоктопусы отличаются крайней степенью полового диморфизма. Если самки могут вырастать до двух метров в длину, то самцы представляют собой крошечных существ размером примерно в 2,5 сантиметра. Это одно из самых существенных различий в размерах между самцами и самками одного вида, которое известно ученым.

Чтобы самцы могли размножаться с гораздо более крупными самками, они отделяют свой гектокотиль, модифицированную руку для доставки спермы, и вставляют ее в самку. Самки тремоктопусов также известны своей странной охотничьей стратегией: они отрывают щупальца от ядовитых медуз и используют их в качестве оружия для поимки добычи.

Шеклтон описала этот опыт как встречу, которая бывает раз в жизни: «Многие изображения этих моллюсков получены от особей, содержащихся в неволе, поэтому я считаю, что мне очень повезло увидеть одного из них днем, на рифе и в дикой природе, и иметь при себе две камеры».