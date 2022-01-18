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Природа

Редчайший осьминог попал на камеру у Большого Барьерного рифа

National Geographic Россия
18 января 2022
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Фото: Jacinta Shackleton
Биологи говорят, что такие встречи бывают раз в жизни.

Хасинта Шеклтон, морской биолог и специалист по рифам, сняла и сфотографировала редчайшего осьминога из рода Tremoctopus во время погружения у побережья острова Леди-Эллиот в Квинсленде.

Англоязычные морские биологи называют тремоктопуса «осьминогом-одеялом» за их длинные прозрачные перепонки, связывающие дорсальные и дорсолатеральные руки моллюска – они красиво колышутся в воде, и осьминог вправду начинает напоминать полотно яркой ткани. 

«Когда я впервые увидела его, я подумала, что это может быть молодь рыбы с длинными плавниками, но, когда он подошел ближе, я поняла, что это именно тремоктопус. Я была вне себя от радости и не могла сдержать своего волнения», – Хасинта Шеклтон.

Исследовательница встретила самку осьминога на мелководье, что бывает особенно редко, поскольку представители этого рода обычно живут в открытом океане. 

«Цвета ее плаща были невероятными, и было интересно наблюдать за тем, как она двигалась по воде», – написала Шеклтон в Instagram.

Тремоктопусы отличаются крайней степенью полового диморфизма. Если самки могут вырастать до двух метров в длину, то самцы представляют собой крошечных существ размером примерно в 2,5 сантиметра. Это одно из самых существенных различий в размерах между самцами и самками одного вида, которое известно ученым. 

Чтобы самцы могли размножаться с гораздо более крупными самками, они отделяют свой гектокотиль, модифицированную руку для доставки спермы, и вставляют ее в самку. Самки тремоктопусов также известны своей странной охотничьей стратегией: они отрывают щупальца от ядовитых медуз и используют их в качестве оружия для поимки добычи.

Шеклтон описала этот опыт как встречу, которая бывает раз в жизни: «Многие изображения этих моллюсков получены от особей, содержащихся в неволе, поэтому я считаю, что мне очень повезло увидеть одного из них днем, на рифе и в дикой природе, и иметь при себе две камеры».

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