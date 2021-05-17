Азиатская мягкотелая черепаха Pelochelys cantorii относится к вымирающим видам. Это одна из крупнейших пресноводных черепах: длина ее карапакса может достигать 200 см, масса — 50-100 кг. Ранее она была распространена в Индии, Южном Китае и соседних регионах, но исчезновение среды обитания сильно сократило ее численность.

Подсчитать оставшихся особей практически невозможно: рептилия умело прячется. Большую часть своей жизни она скрывается на мелководье, сливаясь с песком или зарывшись в него. На поверхности выступают только глаза. Эта тактика помогает ей при охоте: заметив краба, рыбу или другую жертву, она совершает стремительный бросок и тут же смыкает на ней свои мощные челюсти.