В Индии гигантскую мягкотелую черепаху не видели последние 10 лет.

An important discovery for my study species from India. @EDGEofExistence @InsideNatGeo @francoisecavada @DeepakVeerappan #abhijitdas



“It is the first time that an active nesting area and eggs of this rare and endangered turt... - https://t.co/8DDY1Gcm82 via @TOICitiesNews