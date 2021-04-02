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Природа

Редчайшую антилопу впервые сфотографировали в дикой природе

National Geographic Россия
02 апреля 2021
Дукер Уолтера
Дукер Уолтера
Фото: Assou et al
Это удалось сделать только с помощью фотоловушек.

Дукер Уолтера (Philantomba walteri) — это небольшая африканская антилопа из семейства полорогих. Животное было описано как новый вид только в 2010 году, сведений о нем настолько мало, что Международный союз охраны природы (МСОП) даже не внес его в список исчезающих видов из-за «дефицита данных» – неизвестно, . 

«Эта изящная антилопа за последние 200 лет проявила большой талант избегать ученых, но оказалась трагически менее способной избегать сетей, ловушек и охотничьих собак», — говорит Дэвид Макдональд, зоолог из Оксфордского университета. 

По словам Макдональда, мясо дукера часто появляется на африканских мясных рынках, и судить о популяциях животного приходится по географии этих мясных лавок. 

Однако теперь ситуация несколько изменилась. Ученые установили 100 фотоловушек на территории национального парка «Фазао Малькафасса». Этот парк находится в центральной части Того и занимает площадь в 1620 квадратных километров. В итоге неуловимый дукер все же попал в объектив камеры, чем очень обрадовал ученых.

«Фотоловушки меняют правила игры, когда дело доходит до полевых работ в исследованиях биоразнообразия. Я потратил несколько недель в тропических лесах в поисках крупных млекопитающих, которых, как могло показаться, там вовсе нет. Но когда вы просматриваете данные фотоловушек, терпеливо прячущихся в лесу, то видите животных, которые все это время остаются незамеченными рядом с вами — это как заглянуть в параллельный мир», — Нил Д’Круз, биолог из Оксфордского университета.

Использование фотоловушек позволило исследовательской группе перестать полагаться на информацию от охотников, которые привозят туши этого редкого животного на рынок. На кадрах фотоловушек также заметили трубкозубов (Orycteropus afer) и мангустов (Herpestidae), об обитании которых ранее в Того не сообщалось.

К моменту завершения исследования команде удалось идентифицировать 32 вида животных, в результате чего общее количество зарегистрированных видов млекопитающих в этом районе достигло почти 60.

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Assou et al В Того впервые заметили трубкозуба

«Мы надеемся, что наша захватывающая находка — первая фотография живого дукера Уолтера в дикой природе — освежит усилия в дальнейшей защите наших лесов и саванн», — говорит соавтор исследования Габриэль Сеньиагбето. 

По словам исследователей, национальный парк «Фазао-Мальфакасса» — единственная охраняемая территория в Того, где обитают и саванные (Loxodonta africana), и лесные слоны (Loxodonta cyclotis). Согласно отчету МСОП, опубликованному на прошлой неделе, как лесные, так и саванные слоны находятся на грани исчезновения. 

Посмотрите на танзанийского дукера – еще одну чрезвычайно скрытную антилопу, которая попалась в объектив фотоловушки (та же камера запечатлела еще сервала-меланиста и других интересных зверей). 

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