Редчайшую антилопу впервые сфотографировали в дикой природе

Дукер Уолтера (Philantomba walteri) — это небольшая африканская антилопа из семейства полорогих. Животное было описано как новый вид только в 2010 году, сведений о нем настолько мало, что Международный союз охраны природы (МСОП) даже не внес его в список исчезающих видов из-за «дефицита данных» – неизвестно, .

«Эта изящная антилопа за последние 200 лет проявила большой талант избегать ученых, но оказалась трагически менее способной избегать сетей, ловушек и охотничьих собак», — говорит Дэвид Макдональд, зоолог из Оксфордского университета.

По словам Макдональда, мясо дукера часто появляется на африканских мясных рынках, и судить о популяциях животного приходится по географии этих мясных лавок.

Однако теперь ситуация несколько изменилась. Ученые установили 100 фотоловушек на территории национального парка «Фазао Малькафасса». Этот парк находится в центральной части Того и занимает площадь в 1620 квадратных километров. В итоге неуловимый дукер все же попал в объектив камеры, чем очень обрадовал ученых.