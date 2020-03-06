Редчайшую саламандру впервые удалось вывести в неволе

Зоопарк Сан-Антонио участвует в ряде природоохранных программ: в наши дни многие виды животных оказались в таком положении, что без помощи человека им уже не выжить. Среди них — земноводные семейства амбистомовые (Ambystomatidae) и, в частности, амбистома Бишопа (Ambystoma bishopi). В Алабаме она исчезла в 1980-х годах. По последним данным, осталось лишь три разрозненные популяции, живущие вдоль западного побережья Флориды и в юго-западной части Джорджии.

Амбистома Бишопа большую часть жизни проводит под землей, выходя на поверхность только в сезон размножения. Но и в этом случае ей требуются определенные условия. Самки откладывают яйца в углублениях в земле накануне сезона октябрьских дождей. Через три недели, на протяжении которых яйца должны быть покрыты водой, на свет появляются личинки. Они продолжают вести полуводный образ жизни. Весной происходит метаморфоз: личинки превращаются в свою взрослую форму и отправляются под землю.

С изменением климата и увеличением числа пожаров условий для размножения саламандр становится все меньше. При этом воспроизведение вида в неволе до сих пор не удавалось никому: об этих земноводных известно слишком мало.

На протяжении 11 лет биологи зоопарка Сан-Антонио пытались решить эту задачу: они оборудовали подземные убежища для саламандр, приносили им растения и почву из родных мест, следили за влажностью воздуха и так далее. Каждый день специалисты проверяли, не появились ли яйца, и только в начале февраля 2020 года цель была достигнута.