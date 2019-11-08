Редкая болезнь делает змей похожими на мумии

Жители Плимута обнаружили на обочине дороги змею, которая была покрыта струпьями и напоминала мумию, сообщает Fox News.

Животное было отправлено в отдел охраны дикой природы, где его усыпили. Вскрытие показало, что змея была заражена грибком Ophidiomyces ophiodiicola.

Эта редчайшая болезнь встречается исключительно у змей и характеризуется появлением струпьев, кожных язв и узелков, которые уродуют морды животных.

Болезнь была впервые обнаружена в 2008 году. С тех пор ее находили у более чем 30 видов змей по всей Европе и в США.

Значительная смертность от болезни была выявлена у полосатого гремучника (Crotalus horridus). Другие виды могут перенести CDFW без летальных последствий.