Редкая гигантская медуза попала на видео

Это стрекающее известно с 1899 года, но только 60 лет спустя ученые признали его новым видом. И даже несмотря на то, что оно широко распространено по всему миру за исключением Северного Ледовитого океана, известно об этой медузе еще очень мало. С момента открытия она попадалась людям лишь около 100 раз, и даже биологи MBARI, совершившие тысячи погружений, видели ее менее десяти раз.

Считается, что это одно из крупнейших хищных беспозвоночных в глубоководной экосистеме: медуза встречается в батиальной зоне, но может заплывать и на глубины 6 665 метров. Колокол может иметь более одного метра в диаметре, а щупальца вырастают до 10 метров в длину! Жалить эта медуза не способна, и свои «руки» она использует для захвата пищи. Время от времени она также испускает слабое свечение, которое приманивает добычу.