Редкий мерцающий кальмар попал на камеру: видео

Кальмары из рода Planctoteuthis встречаются в большинстве океанов, но их изучение возможно только при наличии глубоководной техники. Для жизни они выбирают глубины около 4000 метров, куда не проникает солнечный свет. Они не попадаются ни на глаза человека, ни в рыболовные сети, и у ученых почти нет образцов для детального исследования. Все знания, имеющиеся о них, лишь ставят новые вопросы.

В 2019 году ученые из фонда Schmidt Ocean Institute собрали обширный материал в ходе экспедиции, и недавно напомнили об одном из открытий. Им удалось вблизи снять кальмара Planctoteuthis, и это действительно редкая удача.

Головоногий моллюск входит в семейство Chiroteuthidae, все представители которого отличаются вытянутым телом. У некоторых видов, в том числе Planctoteuthis, четвертая пара щупалец имеет особенно большой охват, однако в целом его конечности непропорционально короткие по сравнению с телом и по сравнению с другими представителями семейства.