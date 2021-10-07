Редкий мерцающий кальмар попал на камеру: видео

Кальмары из рода Planctoteuthis встречаются в большинстве океанов, но их изучение возможно только при наличии глубоководной техники. Для жизни они выбирают глубины около 4000 метров, куда не проникает солнечный свет. Они не попадаются ни на глаза человека, ни в рыболовные сети, и у ученых почти нет образцов для детального исследования. Все знания, имеющиеся о них, лишь ставят новые вопросы.
В 2019 году ученые из фонда Schmidt Ocean Institute собрали обширный материал в ходе экспедиции, и недавно напомнили об одном из открытий. Им удалось вблизи снять кальмара Planctoteuthis, и это действительно редкая удача.
Головоногий моллюск входит в семейство Chiroteuthidae, все представители которого отличаются вытянутым телом. У некоторых видов, в том числе Planctoteuthis, четвертая пара щупалец имеет особенно большой охват, однако в целом его конечности непропорционально короткие по сравнению с телом и по сравнению с другими представителями семейства.
We are coming up on the 2-year anniversary of this encounter with a gorgeous Planctoteuthis squid on the #DesigningTheFuture expedition off Oahu, Hawaii. Its shape is probably mimicry, appearing like a stinging siphonophore, intimidating creatures who may want to prey upon it. https://t.co/GkFJmrjUry— Schmidt Ocean (@SchmidtOcean) October 4, 2021
Многие кальмары Chiroteuthidae являются биолюминисцентными, но не Planctoteuthis, у которого вместо того есть светоотражающие клетки хроматофоры. Потому на видео, снятом со вспышкой, он мерцает и переливается яркими красками. Как его видят другие обитатели глубин и зачем кальмар развил такую способность, биологи не знают. Таким образом он может привлекать добычу, отпугивать хищников или общаться с сородичами.
Живым в естественной среде обитания его почти не наблюдали, а изучение его анатомии велось по нескольким экземплярам, которые ученые изредка получали на большой глубине, но на поверхность они поступали поврежденными. На основе этого материала удалось установить, что для кальмаров Planctoteuthis характерна неотения: до конца своей жизни они могут так и не повзрослеть, оставаясь на ранних стадиях развития.
Еще одна загадка, связанная с их внешностью – сходство с сифонофорами. Planctoteuthis в большей мере похож на стрекающих, нежели на других представителей своего семейства, и причина, по которой ему потребовалась эта мимикрия, тоже пока непонятна.
Посмотрите на другого неуловимого кальмара.