Редкое растение, погибшее в австралийских пожарах, удалось спасти благодаря банку семян

Королевские ботанические сады Кью – всемирно признанный ботанический исследовательский и учебный центр. Там располагают самой большой в мире коллекцией живых растений и обширным Банком семян. «Семенной банк тысячелетия» (Millennium Seed Bank) собрал под своей крышей семена более 38 000 растений со всего мира, находящихся на грани исчезновения, чтобы сохранить их для потомков. Банк продолжает пополняться, и недавно пришел на помощь вымирающему виду растений в Австралии.
Glycine latrobeana (клевер Глицин, фиолетовый клевер) относится к роду соевых и семейству бобовых и произрастает только в Австралии и Тасмании. Это небольшое многолетнее травянистое растение с листьями, которые напоминают на обыкновенный ползучий клевер. Листья округлые и сгруппированы в три листочка (трехлистные). Отличительной особенностью являются прилистники, которые имеют яйцевидную форму и обернуты вокруг стебля. Небольшие ветки окрашены в оттенки от пурпурного до розового.
Еще до страшных австралийских пожаров растение было заявлено как уязвимое, однако после того, как огонь добрался до городка Кудли-Крик на Аделаидских холмах, он уничтожил огромную территорию, считавшуюся основной средой обитания этого вида флоры.
Невозможно точно определить, сколько именно редких растений погибло, однако пожар с легкостью мог поставить вид на грань вымирания. К счастью, на помощь пришел «Семенной банк тысячелетия».
Двенадцать лет назад около 1200 семян Glycine latrobeana были отправлены в банк семян Королевских ботанических садов Кью. Там их высушили и хранили при -20 °С. Исследователи из семенного банка в Великобритании уже отправили в Австралию более 250 семян растения и надеются, что это поможет восстановить редкий вид в дикой природе.