Редкое растение, погибшее в австралийских пожарах, удалось спасти благодаря банку семян

Glycine latrobeana (клевер Глицин, фиолетовый клевер) относится к роду соевых и семейству бобовых и произрастает только в Австралии и Тасмании. Это небольшое многолетнее травянистое растение с листьями, которые напоминают на обыкновенный ползучий клевер. Листья округлые и сгруппированы в три листочка (трехлистные). Отличительной особенностью являются прилистники, которые имеют яйцевидную форму и обернуты вокруг стебля. Небольшие ветки окрашены в оттенки от пурпурного до розового.

Еще до страшных австралийских пожаров растение было заявлено как уязвимое, однако после того, как огонь добрался до городка Кудли-Крик на Аделаидских холмах, он уничтожил огромную территорию, считавшуюся основной средой обитания этого вида флоры.

Невозможно точно определить, сколько именно редких растений погибло, однако пожар с легкостью мог поставить вид на грань вымирания. К счастью, на помощь пришел «Семенной банк тысячелетия».

Двенадцать лет назад около 1200 семян Glycine latrobeana были отправлены в банк семян Королевских ботанических садов Кью. Там их высушили и хранили при -20 °С. Исследователи из семенного банка в Великобритании уже отправили в Австралию более 250 семян растения и надеются, что это поможет восстановить редкий вид в дикой природе.