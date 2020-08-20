Редкую белую косатку заметили у берегов Аляски: видео

Редкое животное было замечено недалеко от города Питерсберг на юго-востоке Аляски. Аспирантке Стефани Хейес с факультета морской биологии Университета Аляски удалось снять на видео косатку (Orcinus orca) с белым окрасом.
Млекопитающее из семейства дельфиновых уже известно исследователям, которые зарегистрировали его у берегов острова Ванкувер. Косатке дали имя Тл’ук, что в переводе с языка коренных народов северо-западного побережья Тихого океана означает «луна». Идентифицировать его помогает не только необычный окрас, но и характерные отметины возле спинного плавника.
Тл’уку около двух лет, и считается, что это самец. Однако, поскольку животное все еще находится в подростковом для этого вида возрасте, Хейес говорит, что исследователи не могут с абсолютной достоверностью говорить о его поле.
Тл’ук не полностью белый, что заставляет Хейес предполагать, что у него нет альбинизма — состояния, определяемого полным отсутствием пигментации. Вероятнее всего, у животного лейкизм.
По словам Брэда Хэнсона, биолога по дикой природе из Департамента рыболовства Национального управления океанических и атмосферных исследований, лейкизм у Тл’ука вполне вероятен, однако у ученых слишком мало данных об этом явлении у косаток.
В 1970-х годах в тихоокеанских водах у берегов канадской провинции Британская Колумбия обитал самец белой косатки по прозвищу Чимо, однако исследователям тогда не удалось определить, что вызвало необычную окраску животного.
Хейес говорит, что яркий окрас только помешает Тл’уку в охоте, поскольку жертва с большей вероятностью заметит такого хищника. Также неясно, примут ли Тл’ука в свои стаи другие косатки.
По словам Хейес, за последние несколько десятилетий очевидцы все чаще сообщают о наблюдении белых косаток. Некоторые исследования, позволяют предположить, что лейкизм в конечном итоге был результатом отсутствия генетического разнообразия из-за уменьшения популяции.
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