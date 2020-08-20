Редкую белую косатку заметили у берегов Аляски: видео

По словам Брэда Хэнсона, биолога по дикой природе из Департамента рыболовства Национального управления океанических и атмосферных исследований, лейкизм у Тл’ука вполне вероятен, однако у ученых слишком мало данных об этом явлении у косаток.

В 1970-х годах в тихоокеанских водах у берегов канадской провинции Британская Колумбия обитал самец белой косатки по прозвищу Чимо, однако исследователям тогда не удалось определить, что вызвало необычную окраску животного.

Хейес говорит, что яркий окрас только помешает Тл’уку в охоте, поскольку жертва с большей вероятностью заметит такого хищника. Также неясно, примут ли Тл’ука в свои стаи другие косатки.

По словам Хейес, за последние несколько десятилетий очевидцы все чаще сообщают о наблюдении белых косаток. Некоторые исследования, позволяют предположить, что лейкизм в конечном итоге был результатом отсутствия генетического разнообразия из-за уменьшения популяции.

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