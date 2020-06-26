Робочерепаха подсматривает за гнездящимися сородичами: видео

Несколько лет назад телеканал BBC запустил цикл документальных фильмов о дикой природе Spy in the Wild. Съемка ведется непосредственно из гущи событий: к зверям подсаживают роботизированную модель, оснащенную видеокамерами. Внешне робот не отличается от представителей каждого из выбранных видов животных и даже может воспроизводить ряд типичных для них действий. «Внедрившись», шпион ведет съемку, что позволяет больше узнать о поведении представителей фауны собственными глазами.
В Коста-Рике ежегодно проходит одно из самых массовых в мире гнездований черепах, которое здесь называют аррибада. Самки оливковых черепах тысячами собираются недалеко от берега. Затем, будто по сигналу, они медленно выходят на пляж — толкаются и натыкаются друг на друга, не обращая внимания на грозящие опасности: жадных до яиц стервятников, диких собак, голодных енотов. Затем начинают рыть гнезда, раскапывая чужие кладки и разбивая чужие яйца, заполняют новые ямки будущим потомством – и тут же спешат вернуться в море.
Процесс гнездования вблизи удалось снять роботизированной оливковой черепахе, которая выплыла на берег прямо из морских волн вместе с тысячами своих сородичей. Многие из них, которые приплыли гнездиться сюда впервые в жизни, сами были рождены на этом самом пляже около 15 лет назад. На пляж одновременно может собраться до 20 тысяч оливковых черепах. «Шпионка» осматривается и ползком направляется к гнездящимся неподалеку от воды черепахам.
Там она занимает выгодную позицию для наблюдения рядом с другими самками, и глазами-камерами записывает, как ласты одной из её соседок превращаются в инструменты, подобные ковшам экскаватора: ими удобно рыть яму в песке для гнезда.
После наступает время отложить яйца: гнездо заполняет кладка из аккуратно сложенных яиц, количество которых может достигать сотни. Затем черепаха спешно забрасывает гнездо песком — стервятники поблизости не дремлют и ждут возможности полакомиться свежими черепашьими яйцами, толпясь вокруг самок.
У робочерепахи вдобавок к ее неотличимой от реальной рептилии внешности есть и другое прикрытие: она тоже отправляет в песок одно за другим «яйца» — крупные белые шары, в каждый из которых тоже вмонтирована камера! Эти камеры и снимают стервятников, подоспевших к муляжам в надежде поживиться ими. Однако все попытки расколоть белые сферы клювом заканчиваются неудачей.
Оливковые черепахи (Lepidochelys olivacea) — самый распространенный из всех видов морских черепах, однако МСОП все же относит его к уязвимым видам. Эти черепахи питаются медузами, моллюсками, морской растительностью, ракообразными и рыбой. Их групповой выход на берег во время гнездования — это стратегия защиты от хищников.