Робочерепаха подсматривает за гнездящимися сородичами: видео

Несколько лет назад телеканал BBC запустил цикл документальных фильмов о дикой природе Spy in the Wild. Съемка ведется непосредственно из гущи событий: к зверям подсаживают роботизированную модель, оснащенную видеокамерами. Внешне робот не отличается от представителей каждого из выбранных видов животных и даже может воспроизводить ряд типичных для них действий. «Внедрившись», шпион ведет съемку, что позволяет больше узнать о поведении представителей фауны собственными глазами.

В Коста-Рике ежегодно проходит одно из самых массовых в мире гнездований черепах, которое здесь называют аррибада. Самки оливковых черепах тысячами собираются недалеко от берега. Затем, будто по сигналу, они медленно выходят на пляж — толкаются и натыкаются друг на друга, не обращая внимания на грозящие опасности: жадных до яиц стервятников, диких собак, голодных енотов. Затем начинают рыть гнезда, раскапывая чужие кладки и разбивая чужие яйца, заполняют новые ямки будущим потомством – и тут же спешат вернуться в море.

Процесс гнездования вблизи удалось снять роботизированной оливковой черепахе, которая выплыла на берег прямо из морских волн вместе с тысячами своих сородичей. Многие из них, которые приплыли гнездиться сюда впервые в жизни, сами были рождены на этом самом пляже около 15 лет назад. На пляж одновременно может собраться до 20 тысяч оливковых черепах. «Шпионка» осматривается и ползком направляется к гнездящимся неподалеку от воды черепахам.

Там она занимает выгодную позицию для наблюдения рядом с другими самками, и глазами-камерами записывает, как ласты одной из её соседок превращаются в инструменты, подобные ковшам экскаватора: ими удобно рыть яму в песке для гнезда.