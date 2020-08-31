Робот-лосось следит за рыбачащими гризли: видео

Отрывок видео взят из документального сериала о дикой природе Spy in the Wild. Авторы сериала использовали 50 сверхреалистичных аниматронных зверей-шпионов, чтобы понаблюдать за жизнью десятков разных животных глазами им подобных.

В этот раз «шпиона» отправили к медведям гризли на Аляске, которые обычно ведут одиночный образ жизни, но собираются вместе на время рыбалки, когда сотни тысяч лососей мигрируют по рекам, обещая хищникам роскошный пир. Однажды с ними уже рыбачил робот-медвежонок (в этот раз он тоже ведет съемку, сидя на берегу), но что сможет увидеть лосось из гущи событий (и других рыб)?

Лосось, оснащенный глазами-камерами, рассекает воду и ничем не отличается от своих собратьев, преодолевших дальний путь, чтобы попасть в место, где они родились, чтобы продолжить род самим. Робот выглядит как взрослая сильная (и весьма аппетитная для хищников) рыба: ярко-красное тело, голова отливает изумрудными оттенком, а рыло с выдающимися зубами устрашающе изогнуто.

Медведи уже поджидают рыбу, стоя по брюхо в воде или наблюдая с каменистого берега. Некоторые от нетерпения привстают на задние лапы, высматривая жертву. Вода практически бурлит от множества нерки, идущей на нерест.

Медведи видят лосося даже под водой, погружая голову в речной поток, что помогает им в охоте. За сезон рыбалки они едят так много, что могут удвоить свой вес (на Аляске даже ежегодно проводят «Неделю толстого медведя», где выбирают самого упитанного обитателя нацпарка).

Робот-лосось снимает, как один из хищников прыгает в воду прямо рядом с ним, хватая зубами проплывающую совсем близко рыбу и уходя пировать на берег.