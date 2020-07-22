Робот-медвежонок отправился рыбачить с медведями гризли: видео

Видео является частью проекта телеканала BBC «Spy in the Wild». Съёмка ведется непосредственно из гущи событий: к зверям подсаживают роботизированную модель, оснащенную видеокамерами. Внешне робот не отличается от представителей каждого из выбранных видов животных и даже может воспроизводить ряд типичных для них действий. «Внедрившись», шпион ведет съёмку, что позволяет больше узнать о поведении представителей фауны собственными глазами.
В этот раз «шпиона» отправили к медведям гризли, которые обычно ведут одиночный образ жизни, но собираются вместе на время рыбалки, когда сотни тысяч лососей мигрируют по рекам, обещая хищникам роскошный пир. Главными героями видео стало семейство медведицы и ее медвежат, которые торопились занять лучшие места для ловли рыбы.
Однако в группу медведей попытался внедриться новичок. Робот-медвежонок, созданный специально для этого проекта, был оснащен глазами-камерами, мог двигать лапами, ушами и носом, моргал и даже тихо ревел, подражая настоящим гризли.
Робомедвежонок занял позицию на самом видном месте, и вскоре медведица, которая бредёт вслед за своими отпрысками, замечает его. Она подходит к роботу, обнюхивает его, лижет в морду и даже трогает лапой, после чего теряет к поддельному медвежонку интерес. Даже на его призывные медвежьи звуки она не обращает внимания, занимая выгодное для рыбалки место и всматриваясь в воду, пока медвежата плещутся на мелководье.
Гризли могут учуять приближение лосося за 30 километров, поэтому они точно знают, где именно нужно ожидать косяк рыбы, полагаясь на собственное обоняние. Тут в дело вступает робот-орел, снимающий рыбачащих медведей с высоты птичьего полета: ему удается заснять, как один из хищников, долго гоняясь за лососем, всё же ловит рыбину во время очередного ловкого броска.
Озвучил ролик актёр Дэвид Теннант.
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