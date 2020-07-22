Робот-медвежонок отправился рыбачить с медведями гризли: видео

Видео является частью проекта телеканала BBC «Spy in the Wild». Съёмка ведется непосредственно из гущи событий: к зверям подсаживают роботизированную модель, оснащенную видеокамерами. Внешне робот не отличается от представителей каждого из выбранных видов животных и даже может воспроизводить ряд типичных для них действий. «Внедрившись», шпион ведет съёмку, что позволяет больше узнать о поведении представителей фауны собственными глазами.

В этот раз «шпиона» отправили к медведям гризли, которые обычно ведут одиночный образ жизни, но собираются вместе на время рыбалки, когда сотни тысяч лососей мигрируют по рекам, обещая хищникам роскошный пир. Главными героями видео стало семейство медведицы и ее медвежат, которые торопились занять лучшие места для ловли рыбы.

Однако в группу медведей попытался внедриться новичок. Робот-медвежонок, созданный специально для этого проекта, был оснащен глазами-камерами, мог двигать лапами, ушами и носом, моргал и даже тихо ревел, подражая настоящим гризли.