Робот-шпион внедряется в семью квокк и следит за малышом: милое видео

Улыбчивые квокки (Setonix brachyurus), которых называют самыми жизнерадостными зверьками в мире, являются единственными представителями рода короткохвостых кенгуру и относятся к семейству кенгуровых. И разумеется, они сумчатые (как практически вся эндемичная австралийская фауна).
Квокки обитают на австралийских островах Роттнест, Балд, Пингвин и некоторых изолированных участках в Западной Австралии, где нет лис, кошек и диких собак Динго – основных хищников, которые истребляют маленьких и беззащитных зверьков. Когда-то на материке квокк ели все, кому не лень, и вскоре их количество заметно сократилось. Сейчас вид квокк относят к уязвимым, популяция этих животных в мире составляет 7500 — 15000 особей.
Чтобы понаблюдать за жизнью квокк «от первого лица», ученые подсадили к ним робота, совершенно неотличимого от самих животных.
Видео является частью проекта телеканала PBS «Nature in the Wild». Съемка ведется непосредственно из гущи событий: к зверям подсаживают роботизированную модель, оснащенную видеокамерами. Внешне робот не отличается от представителей каждого из выбранных видов животных и даже может воспроизводить ряд типичных для них действий. «Внедрившись», шпион ведет съемку, что позволяет больше узнать о поведении представителей фауны собственными глазами.
Квокка-шпион не вызвал никакого подозрения у дружелюбных кенгуру. Ему даже удалось вблизи снять мать с трехмесячным детенышем, который все еще проводил много времени в ее сумке, но уже выбирался оттуда наружу, чтобы исследовать мир и пробовать твердую пищу после питания молоком самки.
Несмотря на все свое очарование, квокки могут быть довольно агрессивными, когда дело доходит до еды. Они то и дело отгоняют сородичей от веточек с молодыми зелеными листьями, которыми питаются, и даже воинственно напрыгивают на них. Даже мать не настроена делиться со своим чадом — на видео можно заметить, как она отбирает у него пищу. Не избежала нападок и роботизированная квокка: в какой-то момент один из зверьков прыгнул на нее и повалил на землю.
Позже детеныш, который старался повторять за взрослыми, немного неуклюже прыгал вслед за ними и жевал растения, устает от насыщенного дня, снова забирается в мамину сумку на животе, сворачивается там и высовывает наружу нос. Еще минимум несколько месяцев ему предстоит укрываться там от всех незнакомых и пугающих вещей, а после он станет достаточно взрослым, чтобы жить самостоятельно.