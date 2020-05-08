Робот-шпион внедряется в семью квокк и следит за малышом: милое видео

Улыбчивые квокки (Setonix brachyurus), которых называют самыми жизнерадостными зверьками в мире, являются единственными представителями рода короткохвостых кенгуру и относятся к семейству кенгуровых. И разумеется, они сумчатые (как практически вся эндемичная австралийская фауна).

Квокки обитают на австралийских островах Роттнест, Балд, Пингвин и некоторых изолированных участках в Западной Австралии, где нет лис, кошек и диких собак Динго – основных хищников, которые истребляют маленьких и беззащитных зверьков. Когда-то на материке квокк ели все, кому не лень, и вскоре их количество заметно сократилось. Сейчас вид квокк относят к уязвимым, популяция этих животных в мире составляет 7500 — 15000 особей.

Чтобы понаблюдать за жизнью квокк «от первого лица», ученые подсадили к ним робота, совершенно неотличимого от самих животных.

Видео является частью проекта телеканала PBS «Nature in the Wild». Съемка ведется непосредственно из гущи событий: к зверям подсаживают роботизированную модель, оснащенную видеокамерами. Внешне робот не отличается от представителей каждого из выбранных видов животных и даже может воспроизводить ряд типичных для них действий. «Внедрившись», шпион ведет съемку, что позволяет больше узнать о поведении представителей фауны собственными глазами.