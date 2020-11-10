Роботы-хамелеоны следят за собратьями и прыгучими лемурами: видео

Отрывок видео взят из документального сериала о дикой природе Spy in the Wild. Авторы сериала использовали 50 сверхреалистичных аниматронных зверей-шпионов, которые «под прикрытием» наблюдают за жизнью десятков разных животных глазами им подобных. Благодаря 4К-«зрению» зверей зритель погружается в самое сердце жизни дикой природы. Можно стать невидимыми свидетелями поведения, которое очень редко фиксируется на обычные камеры — кормления, драк, спаривания и воспитания детенышей. Животные-шпионы не только выглядят идентично своим живым сородичам, но еще и ведут себя так же — копируют движения, звуки и сигналы зверей, чтобы влиться в их компанию.

В этот раз шпионов отправили на Мадагаскар — дом для множества эндемичных животных, в том числе половины известных науке видов хамелеонов. Один из самых нарядных видов этих ящериц — пантеровый хамелеон, в облике которого в этот раз и появились шпионы канала PBS.

Одна из ящериц, оснащенных глазами-камерами, сразу встретила сородича — бородавчатого хамелеона, который бесцеремонно и неторопливо двигается прямо ей навстречу по той же ветке. Хотя обычно в дикой природе эти хамелеоны яростно охраняют свою территорию от чужаков, в этот раз ящерица будто не замечает своего аниматронного собрата, и прокладывает себе дорогу в буквальном смысле ступая по чужой голове. Он перелезает через встреченного на пути хамелеона, будто тот — препятствие, не стоящее внимания рептилии.

Пока он находится в таком затруднительном положении, второй хамелеон наблюдает за другими обитателями Мадагаскара — лемурами сифаками, приматами средней величины с длинным хвостом (равным длине тела), белой пушистой шерстью и черной выразительной мордочкой.