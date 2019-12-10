В Бельгии родился редчайший белый носорог. В начале XX века он был на грани исчезновения

Белый носорог — крупнейший представитель семейства: масса самцов может достигать пяти тонн, длина тела — 4,2 метров. Цвет в названии рода не имеет отношения к окраске животного: считается, что голландцы, рассказывая о морде носорога, использовали прилагательное «wijd» («широкий»), однако британцы услышали слово как «white» — «белый».

Главное отличие белого носорога — широкая плоская верхняя губа, приспособленная для откусывания травы с поверхности земли. В свою очередь черный носорог, имеющий заостренную верхнюю губу, с ее помощью захватывает листву с кустарников.

Род белых носорогов включает в себя два вида, но если популяция южных белых носорогов (лат. Ceratotherium simum simum) насчитывает около 21 000 особей, то северных белых носорогов (лат. Ceratotherium simum cottoni) на планете почти не осталось.