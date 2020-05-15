Рогатый бэби-бум: сразу 10 дагестанских туров родились в Московском зоопарке

Группа дагестанских туров, живущая в Московском зоопарке, удвоилась – и даже более чем. На прошлой неделе родились 10 козлят – 5 мая (двое), 8 мая (двое), 9 мая (двое), 11 мая (четверо). У всех отличное здоровье и нормальный вес – от 3 до 3,5 кг.

Беременность началась в нормальное для туров время – осенью. Зоологи и ветеринары отслеживали процесс, при необходимости оказывали небольшую помощь, но существенных вмешательств не требовалось. Обошлось и без искусственного выкармливания – в группе сложилась структура взрослых самок, которые делятся с младшими поколениями опытом ухода за детенышами.