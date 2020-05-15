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Природа

Рогатый бэби-бум: сразу 10 дагестанских туров родились в Московском зоопарке

Московский зоопарк
15 мая 2020
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Фото: Сергей Соннов
Сразу десять юных козлят теперь звонко цокочут копытцами по скалистой зоне обитания туров в Московском зоопарке.

Группа дагестанских туров, живущая в Московском зоопарке, удвоилась – и даже более чем. На прошлой неделе родились 10 козлят – 5 мая (двое), 8 мая (двое), 9 мая (двое), 11 мая (четверо). У всех отличное здоровье и нормальный вес – от 3 до 3,5 кг.

Беременность началась в нормальное для туров время – осенью. Зоологи и ветеринары отслеживали процесс, при необходимости оказывали небольшую помощь, но существенных вмешательств не требовалось. Обошлось и без искусственного выкармливания – в группе сложилась структура взрослых самок, которые делятся с младшими поколениями опытом ухода за детенышами.

«Наша группа дагестанских туров – самая большая среди зоопарков стран СНГ. Это здоровый самоподдерживающийся коллектив из 8 взрослых особей, к которому сейчас добавилось еще 10 детенышей. Нам удалось добиться стабильного размножения – козлята появляются на свет ежегодно в мае-июне. Затем мы направляем их в другие зоопарки. Это очень важно для сохранения вида, который занесен в Международную Красную книгу как “близкий к угрожаемому”», - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Текущая группа сформирована уже более 12 лет. Все это время ее возглавляет один и тот же самец – отец всех детенышей. Ему нет нужды всерьез отстаивать свой статус, потому что единственный возможный конкурент – его сын. Однако между ними слишком большая разница в возрасте, поэтому ритуальные схватки, как и полагается, происходят ежегодно, но носят, скорее, формальный характер.

Почитайте о маргае — малоизвестной дикой кошке, недавно родившейся в стенах Московского зоопарка. 

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