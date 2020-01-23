Роскошный снимок Олимпа, возвышающегося над облаками: вид сверху

Горный массив Олимп и его пик Митикас возвышается на 2918 метров выше уровня моря и является самой высокой точкой Греции.

Олимп — это не только исторический и мифологический символ: массив и территория вокруг него была объявлена первым национальным парком Греции в 1938 году. Здесь встречаются 1700 видов растений, 23 из которых являются эндемиками. Фауна представлена 8 видами амфибий, 22 видами пресмыкающихся, 32 видами млекопитающих, 136 видами птиц.

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