Росомахи: выжившие

Несколько лет назад биолог Альберт Мэнвилл отправился на мусорную свалку неподалеку от озера Луиз в национальном парке Банф на юго-западе Канады.

Тогда свалка еще не была огорожена, и в мусоре часто приходили покопаться гризли. Альберт наблюдал за тем, как медведь расправлялся с мясными объедками, и вдруг заметил движение рядом с фарами своего автомобиля. Это была росомаха, и она неотрывно смотрела на медведя и мясо. А что еще ей оставалось? Росомаха весила меньше 15 килограммов, а медведь – больше 100.

«И тут она неожиданно подбежала к медведю и цапнула его за зад, – рассказывает Альберт. – Гризли резко обернулся и попытался ударить росомаху лапой, но она нырнула вперед, схватила мясо и растворилась в темноте».

Росомаха повела себя неразумно: уж больно задиристой и наглой была атака, тем более учитывая размеры зверька – всего метр от чуткого носа до кончика длинного пушистого хвоста. Но эти не самой завидной комплекции зверьки легко контролируют территорию от 250 до 1300 квадратных километров! Тут росомахи постоянно что-то высматривают, вынюхивают, пробуют, охотятся, роются в мусоре и защищают свой дом от конкурентов.