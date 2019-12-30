Росомахи: выжившие
Несколько лет назад биолог Альберт Мэнвилл отправился на мусорную свалку неподалеку от озера Луиз в национальном парке Банф на юго-западе Канады.
Тогда свалка еще не была огорожена, и в мусоре часто приходили покопаться гризли. Альберт наблюдал за тем, как медведь расправлялся с мясными объедками, и вдруг заметил движение рядом с фарами своего автомобиля. Это была росомаха, и она неотрывно смотрела на медведя и мясо. А что еще ей оставалось? Росомаха весила меньше 15 килограммов, а медведь – больше 100.
«И тут она неожиданно подбежала к медведю и цапнула его за зад, – рассказывает Альберт. – Гризли резко обернулся и попытался ударить росомаху лапой, но она нырнула вперед, схватила мясо и растворилась в темноте».
Росомаха повела себя неразумно: уж больно задиристой и наглой была атака, тем более учитывая размеры зверька – всего метр от чуткого носа до кончика длинного пушистого хвоста. Но эти не самой завидной комплекции зверьки легко контролируют территорию от 250 до 1300 квадратных километров! Тут росомахи постоянно что-то высматривают, вынюхивают, пробуют, охотятся, роются в мусоре и защищают свой дом от конкурентов.
Я пять лет работал волонтером – участвовал в исследовании Национального парка Глейшер (Монтана), и мне удалось проследить за маячком самца росомахи. Он меньше чем за 20 минут взобрался на высоту 450 метров по крутому ледяному склону горы, пересекавшей главный водораздел материка.
Другой самец залез на самую высокую точку парка – вулкан Кливленд (3190 метров). Был январь, вершина вулкана превратилась в обледенелый конус, и по этому конусу за полтора часа зверек успел подняться на 1500 метров. Следующие 10 дней он взбирался на другие горы на западе, затем пошел на север, в Британскую Колумбию, повернул на восток через водораздел и добрался до национального парка Уотертон-Лейкс в Альберте, чтобы вернуться на юг, в Глейшер, преодолев еще несколько массивов. Подумаешь, горы! Через пару дней росомаха снова отправилась в путешествие и проделала тот же путь.
Скунсовый медведь. Демон севера. Много веков росомаху описывали не только как жадного, вонючего, чрезвычайно изворотливого и пронырливого зверя, но и как опасное животное с жутким нравом и тягой к разрушениям. Все неправда!
Вид Gulo gulo (по-латыни – «обжора»), обитающий в арктических, субарктических и горных регионах Северного полушария, принадлежит к обширному семейству куньих, многие представители которого отличаются повышенными темпами обмена веществ. К этому семейству относятся куницы, ласки, барсуки, медоеды, выдры и каланы. Из всех, не считая каланов, росомаха обладает самым массивным черепом, мощнейшими челюстями и зубами, самыми крупными телом и лапами. Один такой зверь может запросто убить зрелого северного оленя. (По неподтвержденным, правда, сведениям, росомахи способны отогнать от туши стаю волков и даже отпугнуть медведя.)
Казалось бы, этот зверь прямо-таки неуязвим. Однако в Евразии росомах почти не осталось – постарались звероловы, охотники и крестьяне. В Новом Свете правительство не раз выделяло деньги на истребление хищников, и это тоже сказалось на популяции росомах: к 1930-м вид практически исчез в США.
Впрочем, росомахи чрезвычайно живучи и до сих пор обитают на Аляске и в Западной Канаде. Когда в 1960-е годы американцы прекратили травить хищников, росомахи с канадских Скалистых гор стали возвращаться в горы Монтаны и дальше – в Айдахо и на север Вайоминга. А в 1990-е «выходцы из Канады» появились в Каскадных горах штата Вашингтон. Сегодня росомахи обживают эти штаты, но их численность по-прежнему невелика. Так, на юге Канады насчитывается всего 300 особей.
Между тем, по обе стороны американо-канадской границы популяциям угрожает деятельность человека. Есть проблема и посерьезнее – глобальное потепление: вид приспособлен к холодному климату и продолжительным зимам. Если потепление продолжится, к 2050 году росомахи лишатся трети своих мест обитания на юге Канады, а к концу века – двух третей.
С 1994 года Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США, несмотря на петиции и судебные тяжбы, отказывается рассматривать росомах как угрожаемый вид. В 2016-м федеральный судья заявил о растущей угрозе изменения климата и потребовал от Службы пересмотреть решение, но воз и ныне там.
К тому же, каждая из росомах ревностно оберегает огромную территорию, и даже в парке площадью 4000 квадратных километров (таком, как Глейшер) их проживает не более 30–40 особей. Увы, ни один заповедник не располагает угодьями, которых бы хватило, чтобы содержать достаточно большую, способную поддерживать свою численность популяцию росомах. Чтобы справиться с грядущими угрозами, все группы в пределах региона должны контактировать. Раньше экологи считали, что для сохранения популяции требуются заповедники. Теперь же они ратуют за создание естественных коридоров, которые свяжут охраняемые территории. Тогда животные смогут перемещаться, обмениваться генами и приспосабливаться к новым вызовам среды. Росомахи с этой идеей незнакомы, но всеми силами борются за выживание.