Россия пострадает от последствий изменения климата больше остальных стран

Аналитическая компания Economist Intelligence Unit (ЕIU) представила отчет о готовности 82 крупнейших экономик мира к последствиям изменения климата. Согласно отчету, мировая экономика потеряет к 2050 году около 7,9 триллиона долларов из-за учащающихся засух, наводнений, неурожаев и повреждения инфраструктуры.

Наибольший риск последствия изменения климата представляют для африканских стран. По версии Economist Intelligence Unit, больше всех пострадает Ангола, экономика которой в большей степени зависит от сельского хозяйства. Ожидается, что эта страна потеряет до 6,1% ВВП.

Следом идут Нигерия (минус 5,9% ВВП), Египет (5,5 %), Бангладеш (5,4%) и Венесуэла (5,1%).

Согласно отчету EIU, к 2050 году Россия потеряет 5% ВВП и «пострадает от негативных последствий изменения климата сильнее, чем большинство остальных стран мира».

По версии аналитиков, компенсировать потери не смогут даже потенциальные выгоды от расширения сельского хозяйства. Наибольшую угрозу для России представляет таяние вечной мерзлоты, которое вредит инфраструктуре.