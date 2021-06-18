Российские ученые раскрыли секрет червей со сверхспособностью к регенерации

Изучив механизмы восстановления морских животных, эмбриологи выяснили, что именно играет ключевую роль в регенерации тканей у зеленого нереиса. Этот червь из вод Белого моря может восстановить утраченную часть тела, но оказалось, что, если подавить действие белка FGF, эти способности нарушатся. Родственники протеина есть и у человека – возможно, на их основе удастся разработать способы быстрого лечения ран. Статья об исследовании вышла в журнале Genes в рамках проекта, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ).

Фибробластические факторы роста (FGF) – белки, которые играют значимую роль в заживлении ран и росте тканей. Их выделяют наружный слой кожи (эпидермис), нервная ткань, макрофаги («пожиратели» всего потенциально опасного для организма) и фибробласты – основные клетки соединительной ткани, – когда появляется необходимость в восстановлении поврежденных частей тела.

В результате запускается процесс активного деления клеток и выработки предшественника коллагена (тропоколлагена), синтезируются межклеточный матрикс и основное вещество соединительной ткани, начинается рост нервов и кровеносных сосудов.