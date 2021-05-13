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Природа

Российское правительство предложило ввести запрет на вылов китов и дельфинов

National Geographic Россия
13 мая 2021
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Фото: Wikimedia Commons
С такой инициативой выступил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Премьер пояснил, что эта мера «позволит сберечь животных от хищнического истребления».

«Мы предлагаем ввести дополнительное регулирование – уже для промышленного и прибрежного рыболовства. Оно распространяется прежде всего на китов и дельфинов. Новый законопроект запрещает их добычу», – Михаил Мишустин.

Он также напомнил, что после событий 2018 года в Охотском море власти ввели квоту на вылов белух и косаток для учебных или зрелищных мероприятий. «Теперь получить квоту на вылов можно только после рассмотрения заявки на заседании комиссии правительства по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. Кстати, в этом году таких разрешений не выдавали», – отметил он.

В конце апреля проект закона о запрете вылова в рамках промышленного и прибрежного рыболовства китообразных был одобрен комиссией правительства по законопроектной деятельности. «Защита и охрана популяции морских млекопитающих, других исчезающих, малочисленных видов — безусловный приоритет в реализуемой экологической политике», – заявила тогда вице-премьер Виктория Абрамченко.

В 2018 году более 100 косаток и белух были выловлены в Охотском море для поставки в Китай. Животных перед транспортировкой держали в тесных вольерах в бухте Средняя в районе города Находка в Приморье. После проверки правоохранителей выяснилось, что млекопитающих выловили незаконно. Компании-отловщики были оштрафованы, а животных к 2019 году выпустили на свободу.

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