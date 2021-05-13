Российское правительство предложило ввести запрет на вылов китов и дельфинов

Он также напомнил, что после событий 2018 года в Охотском море власти ввели квоту на вылов белух и косаток для учебных или зрелищных мероприятий. «Теперь получить квоту на вылов можно только после рассмотрения заявки на заседании комиссии правительства по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. Кстати, в этом году таких разрешений не выдавали», – отметил он.

В конце апреля проект закона о запрете вылова в рамках промышленного и прибрежного рыболовства китообразных был одобрен комиссией правительства по законопроектной деятельности. «Защита и охрана популяции морских млекопитающих, других исчезающих, малочисленных видов — безусловный приоритет в реализуемой экологической политике», – заявила тогда вице-премьер Виктория Абрамченко.

В 2018 году более 100 косаток и белух были выловлены в Охотском море для поставки в Китай. Животных перед транспортировкой держали в тесных вольерах в бухте Средняя в районе города Находка в Приморье. После проверки правоохранителей выяснилось, что млекопитающих выловили незаконно. Компании-отловщики были оштрафованы, а животных к 2019 году выпустили на свободу.