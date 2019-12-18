Группа ученых под руководством Игоря Мохова, академика и научного руководителя Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, оценила влияние естественных и антропогенных выбросов углекислого газа и метана с территории России на глобальные изменения климата в XXI веке.
По их словам, сейчас в российских регионах поглощение CO2 наземными экосистемами замедляет глобальное потепление. Выбросы природного газа метана в атмосферу, наоборот, ускоряют его. Эффект, замедляющий потепление, согласно полученным модельным оценкам, будет возрастать в первой половине XXI века. После достижения своего максимума он начнет снижаться к концу столетия. Темпы могут быть варьироваться в зависимости от сценария антропогенных воздействий.
Как отмечает ученый, Россия сейчас является «донором» для планеты. Однако существенная площадь страны покрыта вечной мерзлотой, которая чувствительна к глобальному потеплению. Таяние ледников и мерзлоты приводит к образованию болот с изменением условий для природного образования метана и его эмиссии в атмосферу. По словам Мохова, при определенных сценариях к концу XXI века климатический эффект увеличения эмиссии этого газа в атмосферу природными экосистемами может превысить возможность поглощения CO2 российскими регионами.
«Важно понимать, каких потенциальных опасностей можно ожидать в будущем. И уже сейчас целесообразно стратегически оценивать новые проблемы и новые возможности не только на ближайшие 10-20 лет, но и на большие временные горизонты, чтобы будущие поколения не стали заложниками наших сегодняшних решений», — добавил Мохов.
Исследование было опубликовано в Doklady Earth Sciences.