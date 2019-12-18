Группа ученых под руководством Игоря Мохова, академика и научного руководителя Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, оценила влияние естественных и антропогенных выбросов углекислого газа и метана с территории России на глобальные изменения климата в XXI веке.

По их словам, сейчас в российских регионах поглощение CO2 наземными экосистемами замедляет глобальное потепление. Выбросы природного газа метана в атмосферу, наоборот, ускоряют его. Эффект, замедляющий потепление, согласно полученным модельным оценкам, будет возрастать в первой половине XXI века. После достижения своего максимума он начнет снижаться к концу столетия. Темпы могут быть варьироваться в зависимости от сценария антропогенных воздействий.