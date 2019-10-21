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Природа

Россия теряет до 2,3 миллиарда долларов в год из-за таяния вечной мерзлоты

21 октября 2019
Зона вечной мерзлоты
Фото: NPS Climate Change Response/flickr.com
Экономический ущерб от таяния льдов в результате глобального потепления достигает 150 млрд рублей в год и постоянно увеличивается.

Температура на территории Арктики увеличивается вдвое быстрее, чем в среднем по миру. Потепление приводит к таянию вечной мерзлоты и угрожает построенной в зоне инфраструктуре — домам, заводам и трубопроводам. В частности, из-за риска повреждения построек, норильские дома теперь возводят с меньшим количеством этажей, чтобы уменьшить давление на грунт. Зона вечной мерзлоты крайне важна и для экономики страны — она занимает более половины территории РФ и на ней добываются 15% нефти и 80% газа. Потепление в регионе угрожает горнодобывающим, нефтяным и газовым компаниям северного региона. 

«Масштаб очень серьезный. Трубы взрываются, сваи рушатся. Изучение вечной мерзлоты — один из самых несправедливо забытых приоритетов государства», — Александр Крутиков, заместитель министра по Дальнему Востоку и развитию Арктики.

По словам экспертов, наибольшую проблему составляет повреждение зданий, построенных на сваях. Из-за таяния вечной мерзлоты они теряют устойчивость.

К 2050 году потепление может затронуть около 20% сооружений и инфраструктуры. Согласно февральскому исследованию Дмитрия Стрелецкого, профессора Университета Джорджа Вашингтона, ущерб может составить 84 миллиарда долларов, или 7,5% ВВП России. Также, по прогнозам Стрелецкого, может быть повреждено более половины жилой недвижимости, эквивалентной 53 млрд . $