Россия теряет до 2,3 миллиарда долларов в год из-за таяния вечной мерзлоты

Температура на территории Арктики увеличивается вдвое быстрее, чем в среднем по миру. Потепление приводит к таянию вечной мерзлоты и угрожает построенной в зоне инфраструктуре — домам, заводам и трубопроводам. В частности, из-за риска повреждения построек, норильские дома теперь возводят с меньшим количеством этажей, чтобы уменьшить давление на грунт. Зона вечной мерзлоты крайне важна и для экономики страны — она занимает более половины территории РФ и на ней добываются 15% нефти и 80% газа. Потепление в регионе угрожает горнодобывающим, нефтяным и газовым компаниям северного региона.
По словам экспертов, наибольшую проблему составляет повреждение зданий, построенных на сваях. Из-за таяния вечной мерзлоты они теряют устойчивость.
К 2050 году потепление может затронуть около 20% сооружений и инфраструктуры. Согласно февральскому исследованию Дмитрия Стрелецкого, профессора Университета Джорджа Вашингтона, ущерб может составить 84 миллиарда долларов, или 7,5% ВВП России. Также, по прогнозам Стрелецкого, может быть повреждено более половины жилой недвижимости, эквивалентной 53 млрд . $