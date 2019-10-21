Россия теряет до 2,3 миллиарда долларов в год из-за таяния вечной мерзлоты

Температура на территории Арктики увеличивается вдвое быстрее, чем в среднем по миру. Потепление приводит к таянию вечной мерзлоты и угрожает построенной в зоне инфраструктуре — домам, заводам и трубопроводам. В частности, из-за риска повреждения построек, норильские дома теперь возводят с меньшим количеством этажей, чтобы уменьшить давление на грунт. Зона вечной мерзлоты крайне важна и для экономики страны — она занимает более половины территории РФ и на ней добываются 15% нефти и 80% газа. Потепление в регионе угрожает горнодобывающим, нефтяным и газовым компаниям северного региона.