Ростех поставит ракеты для борьбы с градом в южные регионы России

Противоградовые ракеты семейства «Алазань» разработаны Научно-исследовательским институтом прикладной химии. Производство организовано на базе АО «Чебоксарское производственное объединение имени В. И. Чапаева». Оба предприятия входят в состав холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех.

«В этом году „ЧПО им. В. И. Чапаева“ заключило четыре контракта на поставку 8119 единиц противоградовых ракет в Северо-Кавказский и Южный федеральные округа на сумму более 148 млн рублей. Тот факт, что и разработчик, и производитель изделия являются частью нашего холдинга, безусловно, дает большой плюс в плане конкуренции на рынке. Уверен, что экспортный потенциал этой продукции очень высок, и мы сможем выйти на рынки стран, где град причиняет большой вред сельхозпроизводителям», — добавил генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.

В России наиболее градоопасными территориями являются предгорные районы Краснодарского и Ставропольского краев, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Алании, Ингушетии.

Холдинг «Технодинамика» специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг производит детали и агрегаты для таких отраслей промышленности как нефтяная и газовая, автомобилестроение, транспорт, энергетика. «Технодинамика» включает в себя 35 предприятий, расположенных по всей стране — в Москве, Московской области, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Архангельской области и других регионах России. Холдинг входит в состав Госкорпорации Ростех.

Госкорпорация Ростех — одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности — авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.