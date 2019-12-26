Рождение редчайшего черного носорога: видео

В зоопарках США содержится 50 черных носорогов, но в год рождается не более двух. В 2019 году один из них появился на свет именно в Potter Park Zoo – впервые за всю его 100-летнюю историю.

Радостное событие произошло 24 декабря в 5:40 утра. 12-летняя самка по кличке Допси (Doppsee) стала матерью первый раз. Отец, носорог Финеус (Phineus), прибыл в Мичиган из Техаса в 2017 году: специалисты на основе генетических тестов определили, что эта пара способна дать здоровое потомство.