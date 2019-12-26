Рождение редчайшего черного носорога: видео

В американском штате Мичиган с 1915 года работает зоопарк Potter. Его цель — вдохновлять людей на защиту природы, а сам зоопарк участвует в нескольких природоохранных программах. Среди его подопечных — черные носороги (лат. Diceros bicornis), вид которых находится на грани исчезновения. Если в 1970 году их насчитывалось около 65 000 особей, то в наши дни осталось не более 5000.
В зоопарках США содержится 50 черных носорогов, но в год рождается не более двух. В 2019 году один из них появился на свет именно в Potter Park Zoo – впервые за всю его 100-летнюю историю.
Радостное событие произошло 24 декабря в 5:40 утра. 12-летняя самка по кличке Допси (Doppsee) стала матерью первый раз. Отец, носорог Финеус (Phineus), прибыл в Мичиган из Техаса в 2017 году: специалисты на основе генетических тестов определили, что эта пара способна дать здоровое потомство.
Пол нового обитателя зоопарка установлен: это самец. Малыш с первых секунд появления на свет пытается встать на ноги, падает и тянется к матери, окружающей его заботой и вниманием. Ее инстинкты сработали верно, и она кормит детеныша так, как и полагается. По словам сотрудников зоопарка, уже через полтора часа после рождения новорожденный окреп достаточно, чтобы стоять самостоятельно.
Посетители Potter Park Zoo не увидят новое семейство до весны 2020 года: и матери, и ребенку нужно набраться сил. В дикой природе юные носороги питаются материнским молоком до двух лет. К этому времени животные уже достигают внушительных размеров, и, чтобы утолить голод, им приходится становиться на колени.
Узнайте о положении носорогов на планете.