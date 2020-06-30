Рожденный ползать и летать: необычные способности летающих змей

В джунглях Южной и Юго-Восточной Азии обитают райские украшенные змеи (Chrysopelea paradisi). Они относятся к роду так называемых украшенных древесных змей (род Chrysopelea), которые обладают невиданной для рептилий способностью — они способны преодолевать по воздуху немаленькие для рептилий расстояния (от 10 и более метров) за несколько секунд. За это необычных пресмыкающихся прозвали летающими змеями.

На самом деле украшенные змеи, конечно, не летают — они планируют, но делают это довольно впечатляющим образом. Перед полетом рептилия доползает до конца ветки и свешивается с неё. Выбрав направление, она отталкивается оставшейся на ветке частью хвоста – и отправляется в свободный полет, продолжая извиваться. Во время полета обычно круглое тело змеи становится удивительно плоским. Рептилия расправляет ребра и втягивает живот, создавая снизу вогнутую поверхность. Это преображение делает ее тело более совершенным – в аэродинамическом смысле.

Команда ученых решила выяснить, как именно райским украшенным змеям удается подражать величественным мифологическим драконам и опровергать знаменитое выражение «рожденный ползать летать не может».