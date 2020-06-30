Рожденный ползать и летать: необычные способности летающих змей
В джунглях Южной и Юго-Восточной Азии обитают райские украшенные змеи (Chrysopelea paradisi). Они относятся к роду так называемых украшенных древесных змей (род Chrysopelea), которые обладают невиданной для рептилий способностью — они способны преодолевать по воздуху немаленькие для рептилий расстояния (от 10 и более метров) за несколько секунд. За это необычных пресмыкающихся прозвали летающими змеями.
На самом деле украшенные змеи, конечно, не летают — они планируют, но делают это довольно впечатляющим образом. Перед полетом рептилия доползает до конца ветки и свешивается с неё. Выбрав направление, она отталкивается оставшейся на ветке частью хвоста – и отправляется в свободный полет, продолжая извиваться. Во время полета обычно круглое тело змеи становится удивительно плоским. Рептилия расправляет ребра и втягивает живот, создавая снизу вогнутую поверхность. Это преображение делает ее тело более совершенным – в аэродинамическом смысле.
Команда ученых решила выяснить, как именно райским украшенным змеям удается подражать величественным мифологическим драконам и опровергать знаменитое выражение «рожденный ползать летать не может».
Чтобы отследить, как извиваются змеи во время полета, ведущий автор исследования Исаак Йейтон из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса (штат Мэриленд, США) и его коллеги прикрепили светоотражающую ленту на спины змей и использовали высокоскоростные камеры для захвата движения.
Новый эксперимент показывает, что змеи совершают сложную комбинацию движений, когда они отправляются в полет. Исследователи обнаружили, что планирующие змеи волнообразно изгибают свои тела из стороны в сторону, вверх и вниз, а хвосты во время полета поднимаются выше и ниже уровня змеиной головы. Таким образом, извилистые движения змеи в воздухе не являются подражанием типичной змеиной локомоции на земле или в воде — боковому волновому движению, хотя именно так считалось ранее. Эти движения змей помогают рептилиям грациозно и далеко планировать.
Выяснив это, исследователи они создали компьютерную симуляцию летающих змей. «Виртуальные» змеи показывали те же телодвижения, что и райские украшенные змеи при полете. А вот те из них, кто не извивался во время полета, терпели неудачу и довольно быстро шмякались на землю вместо того, чтобы стабильно планировать вплоть до самого приземления.
Исследование опубликовано в журнале Nature Physics.